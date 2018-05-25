Едем на Евро: пассажир - не персик, в пути не испортится...

Старт Евро-2012 в Украине совпал не только с запуском межрегиональных скоростных электропоездов при кардинальном изменении графика движения, с обновлением парков авиаперевозчиков, но и с неблагоприятными погодными условиями. Плюс стартовавшая в самой Украине отпускная кампания, заметно увеличившая число сограждан, перемещающихся по стране в южном, запаном и прочих направлениях. Наложение этих факторов друг на друга создало неприглядную картинку - транспорт оказался явно не готов к таким пиковым нагрузкам. И как результат - силует пассажира, прикорнувшего на своих пожитках возле "воздушных" и прочих "ворот" в ожидании отправки - вполне может претендовать на звание еще одного символа ЧЕ-2012.

Вылет обеспечен… с трудом

С 8 июня начали поступать сообщения о беспрецедентной задержке рейсов «АэроСвита» и отказе компании перевозить пассажиров некоторых из них. Так, согласно информации онлайн-табло украинских аэропортов, рейсы «тормозились» в Стокгольм, Бангкок, рейс в Нью-Йорк был перенесен на 9 часов, а в Пекин вообще отменен. 11 июня под вопросом оставались вылеты в Донецк, где должен был состояться матч Франция-Англия. И хотя потом в итоге ситуацию удалось каким-то образом разрулить, но настроение "болеющим" пассажирам явно подпортили.

«АэроСвит» объяснил ситуацию нехваткой самолетов - планируя рейсы, компания рассчитывала на получение двух новых самолетов, а также на использование парка иностранных компаний-партнеров. В то же время, перевозчики-партнеры в мае 2012 года вывели из эксплуатации четыре самолета, а поставки новых бортов задержались «по независящим от «АэроСвита» причинам». «Это значительно ограничило возможности компании в резервировании самолетов. Отсутствие воздушных судов, на которые компания рассчитывала, составляя расписание полетов, сказалось на регулярности выполнения рейсов в первой декаде июня – в начале чемпионата Европы по футболу», - говорится в сообщении компании, распространенном в ответ на критику в СМИ и на Интернет-форумах ее работы.

Логично предположить, что, планируя перевозки на период Евро-2012 и совмещая их с программой обновления воздушного парка, «АэроСвит» мог бы заранее поинтересоваться, смогут ли иностранные партнеры выполнить свои обязательства. В результате «АэроСвиту» приходится успокаивать прессу, кормить и обслуживать застрявших в аэропорту пассажиров, а также договариваться с лизингодателями об ускорении получения самолета ATR-72, двух воздушных судов Boeing 737-700, а также двух новых Embraer 190. Эти лайнеры планируется ввести в эксплуатацию во второй половине июня, а до этого времени «АэроСвит» прогнозирует задержки отдельных авиарейсов.

Еще один лидер отрасли - «Международные авиалинии Украины» (МАУ) – столкнулся с проблемами расширения маршрутной сети. С 6 июня до 10 июля МАУ будет выполнять регулярные рейсы в Алматы только по временному разрешению. В результате компании пришлось оправдываться перед пассажирами и пересаживать их на рейсы других авиакомпаний.

В МАУ ситуацию объясняют следующим образом: Комитет гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан отказался предоставить компании разрешение на выполнение регулярных рейсов по маршруту Киев-Алматы-Киев на весь летний период. Поводом для отказа послужило то, что МАУ предоставила казахстанскому госоргану неполный пакет необходимых документов. Причем авиационные власти Казахстана отметили, что временное разрешение - шаг навстречу болельщикам, которые выкупили места на рейсы авиакомпании, чтобы прилететь на матчи Евро-2012 в Украину. Вместе с тем, казахстанский Минтранском отметил, что МАУ продавала билеты из Алматы в Киев, не имея разрешения на выполнение регулярных рейсов по этому маршруту.

Аэропорты: экзамен грозой

Успокаивать разгневанных пассажиров, как правило, приходится не только авиакомпаниям, но и аэропортам, где из-за отложенных рейсов они вынуждены просиживать часами. Благо в столичных «воздушных вокзалах» для этого созданы условия: в Киеве к Евро-2102 открылись два новых терминала - терминал А в аэропорту «Киев» (Жуляны) и терминал D в «Борисполе». Правда, если новый терминал в «Жулянах» эксплуатируется на всю катушку - за три дня чемпионата он принял более 1000 пассажиров, то аэропорт «Борисполь» в рамках чартерной программы по транспортному обеспечению чемпионата пока принял всего 2 рейса с немногим более 300 болельщиками. Впрочем, начало полноценной его эксплуатации и было запланировано на «после евро», регулярные рейсы он будет принимать с 1 августа. Именно к этому моменту планируется определить, какие авиакомпании зайдут в него.

Между тем, в столичных аэропортах отмечают, что болельщики прибывают в Киев не только чартерными рейсами, но и регулярными, то есть, подсчитать их количество невозможно. Пока «Борисполь» фиксирует рост пассажиропотока на 15-21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но говорить о том, связан показатель с расширением маршрутной сети авиакомпаний или с чемпионатом, пока рано.

Сравнивать показатели аэропорта «Киев» вообще не приходится, ведь в 2011 году «Жулянам» негде было принимать пассажиров. Впрочем, крупнейший восточноевропейский лоукостер WizzAir, украинское подразделение которого базируется в этом аэропорту, специально под Евро-2012 предложил 16 дополнительных рейсов, в том числе 5 в Германию, 6 – в Польшу и 5 - в Англию.

Еще одной проблемой для аэропортов стала погода - из-за грозы 10 июня «Борисполю» пришлось перенаправить в Днепропетровск 4 рейса. А вот «Жулянам» повезло – в этот день рейсов в «Киев» не было.

"Постой паровоз, не стучите колеса..."

Железные дороги Украины в целом справляются с перевозками болельщиков, но и тут не обходится без «заминок», к примеру, 40-минутная задержка «Украинского экспресса» Hyundai на маршруте Киев-Донецк 11 июня, двухчасовая задержка на маршруте Киев-Львов 10 июня. Это с «модным» поездом уже происходило. Технические эксперты говорят, что причиной тому являются проблемы с пантографом, которым состав соединяется с линией электропередач. Корейские специалисты, которые обязаны выполнять в течение 5 лет гарантийное обслуживание поездов, уже занимаются устранением неполадок.

«Укрзализныця» уже заявила, что разрабатывает порядок выплаты компенсаций пассажирам за опоздание поездов класса Интерсити+, к которому относится «Украинский экспресс», более чем на 30 минут. Впрочем, о компенсациях за опоздание других составов, например, нового поезда Skoda, железнодорожники пока не сообщают.

Тем не менее, технические неполадки не мешают «Украинскому экспрессу» выполнять свою работу. Так, на утренний рейс Донецк-Киев на 12 июня на Hyundai было продано 99% билетов, свободными остались только места, зарезервированные УЕФА для журналистов.

Кстати, еще одно проблемное «железнодорожное» совпадение с началом чемпионата - с 27 мая в Украине вступил в действие кардинально измененный график движения поездов. Но будем надеяться, что в этой связи никаких инцидентов не будет.

Пока трудно сказать, насколько Евро-2012 в целом повысило объем пассажирских перевозок. Впрочем, если бы внедрение «модных» скоростных поездов и кардинально нового графика движения, расширение маршрутной сети и обновление парка авиакомпаний началось бы не одновременно с приходом в страну чемпионата Европы по футболу, когда значимость транспортной инфраструктуры выходит на первое место, погрешности в работе транспорта были бы не столь заметны и ощутимы. Посмотрим, смогут ли наши транспортники "войти в колею" и отправить болельщиков по домам с большим комфортом, чем принять в гости.

Анна Левченко (УНИАН)

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