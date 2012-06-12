УЗ назначила дополнительный поезд Киев-Харьков для перевозки болельщиков

«Укрзализныця» назначила дополнительный поезд сообщением Киев-Харьков и Харьков-Киев на 13-14 июня для перевозки болельщиков, сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины.

Поезд назначен исходя из спроса болельщиков и с целью обеспечения пассажирских перевозок в полном объеме.

Из Киева дополнительный поезд №564 отправится 13 июня в 07:00, прибудет в Харьков в 15:43. Остановка по ст. Полтава (12:45 - 13:05).

В обратном направлении поезд отправится 14 июня под №533 из Харькова в 2:07 (после окончания матча), прибытие в Киев - в 12:00. Остановки по ст. Смородино (04:30 - 04:40), Сумы (5:39 - 5:44), Конотоп (08:45 - 8:56).

Поезд будет курсировать составом 15 вагонов (13 вагонов - купе, 2 вагона - СВ).

С 14.00 12 июня начались продажи билетов во всех железнодорожных кассах.

Напомним, 13 июня в Харькове в 21.45 состоится очередной матч группового этапа чемпионата Европы по футболу Евро-2012 года между сборными Нидерландов и Германии.