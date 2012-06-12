«АэроСвит» постепенно восстанавливает регулярность выполнения рейсов

Компания «АэроСвит — Украинские авиалинии» с сегодняшнего дня постепенно восстанавливает регулярность выполнения рейсов, сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

Пока фиксируются опоздания в отправке и прибытии нескольких авиарейсов как следствие задержек в понедельник, 11 июня, отметили в авиакомпании.

Ранее «АэроСвит» называл главной причиной задержек, участившихся 8-11 июня, неожиданный вывод из эксплуатации в мае этого года четырех самолетов зарубежных перевозчиков-партнеров и задержку с поставкой двух новых воздушных судов по не зависящим от компании причинам.

Отсутствие воздушных судов, на которые авиакомпания рассчитывала, составляя расписание полетов, существенно ограничило возможности "АэроСвита" в резервировании самолетов, которое необходимо на случай технических сбоев. Это негативно отразилось на регулярности выполнения рейсов в условиях повышения интенсивности перевозок в первой декаде июня - с началом чемпионата Европы по футболу.

С целью восстановления плановых перевозных емкостей "АэроСвит" ускорил заключение договоров лизинга трех дополнительных самолетов - одного ATR-72 и двух Boeing 737-700, а также процедуру поставки 2 новых Embraer 190.

Уже на следующей неделе часть указанных воздушных судов поступит в Киев, а до конца июня в эксплуатацию будут введены все 5 дополнительных самолетов.

Кроме того, в пресс-службе «АэроСвита» опровергли информацию о якобы полученном Госавиаслужбой Украины распоряжении подготовить документы для аннулирования лицензии "АэроСвита" на осуществление международных авиаперевозок, которая появилась в прессе со ссылкой на анонимный источник в Министерстве инфраструктуры.

«Это уже не первый случай распространения в последние месяцы фальсификаций в отношении авиакомпании. "АэроСвит" проверяет информацию относительно их инициатора», - говорится в сообщении компании.

Справка УНИАН. Компания "АэроСвит – Украинские Авиалинии" создана в 1994 году. Базируется в киевском аэропорту "Борисполь". На сегодняшний день обслуживает 80 международных маршрутов в 34 страны, а также перевозит пассажиров в крупнейшие города Украины. Оперирует флотом в составе 27 воздушных судов производства компании Boeing, включая 8 дальнемагистральных Boeing 767 и 19 среднемагистральных Boeing 737. Также использует воздушные суда перевозчиков-партнеров Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 и Embraer 195. Является членом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) с 1996 года и членом Ассоциации Европейских Авиакомпаний с 2008 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Едем на Евро: пассажир - не персик, в пути не испортится...