ПЖД за 5 месяцев увеличила перевозку грузов на 0,6%

Приднепровская железная дорога за 5 месяцев 2012 года увеличила по сравнению с аналогичным периодом 2011 года перевозку грузов на 0,6%, или на 311 тыс. тонн - до 47,471 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

В частности, за указанный период железнодорожники перевезли: более 6 407 тыс. тонн каменного угля, 518,3 тыс. тонн кокса, 1 359 тыс. тонн флюсов; железной и марганцевой руды - 26 411 тыс. тонн (в том числе на экспорт - 10 513 тыс. тонн), черных металлов - 5 678 тыс. тонн Строительных грузов перевезено 1 815 тыс. тонн, промышленного сырья и формовочных материалов – 1 025 тыс. тонн, цемента - 335,8 тыс. тонн, зерна - 765,4 тыс. тонн, граншлака - 482,8 тыс. тонн, химикатов - 527,4 тыс. тонн, продовольственных товаров - 279,8 тыс. тонн.

По данным пресс-центра, в мае 2012 года Приднепровская магистраль перевезла 10 278 тыc. тонн грузов, что на 2% больше запланированного (10 075 тыс. тонн).

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одно из крупнейших звеньев железнодорожного транспорта Украины.

ПЖД осуществляет перевозки в пределах Днепропетровской и Запорожской областей, АР Крым, отдельных территорий еще пяти регионов Украины общей площадью 93 тыс. кв. км с населением свыше 8 млн человек. ПЖД обслуживает паромную переправу Крым-Кавказ, 2 речных и 4 морских порта, нефтяной терминал станции Азовская.

Эксплуатационная путевая сеть дороги превышает 3200 километров, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети.

ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынок более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, обеспечивает промышленные связи угледобывающего Донбасса и железорудного Кривбасса, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.

В состав ПЖД входят 4 дирекции железнодорожных перевозок (Днепропетровская, Криворожская, Запорожская и Крымская), 248 станций, общая численность работников превышает 61 тыс. человек. В 2011 году ПЖД перевезла более 215 млн тонн грузов и более 87 млн пассажиров, что соответствует уровню 2010 г.