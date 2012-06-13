Южная железная дорога принимает гостей из Нидерландов

Один из грандов мирового футбола - сборная Голландии - предматчевые разминки проводит на стадионе детского лечебно-оздоровительного центра «Солнечный» (Харьковская обл.) Южной железной дороги.

Об этом сообщает пресс-центр Южной железной дороги.

По их данным, стадион, который является лучшей спортивной базой «Укрзализныцы», был выбран сборной Голландии для подготовки к матчам чемпионата Европы, которые проходят в Харькове, — с командами Дании (9 июня), Германии (13 июня) и Португалии (17 июня).

А в расположенном рядом со стадионом 4-звёздночном отеле «Магистраль», а также в корпусах детского оздоровительного центра «Солнечный» Южной железной дороги разместились представители Королевского футбольного союза Нидерландов, которые занимаются вопросами организации матчей своей сборной.

Первые футбольные функционеры из Голландии приехали в «Солнечный» 5 июня. С этого же дня здесь работают четыре переводчика, которых приняли в штат оздоровительного центра на время проведения Евро-2012.

Справка УНИАН. Строительство тренировочной базы для футбольных команд финала Евро-2012 на базе ДЛОЦ «Солнечный» Южной железной дороги было предусмотрено Государственной целевой программой подготовки к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 г.

Объект включает в себя стадион с размерами футбольного поля 105 х 68 м, который оборудованный автоматическим поливом, с двумя трибунами (западной и восточной) для зрителей на 4924 места, подтрибунными помещениями и соответствующей инфраструктурой для обеспечения функционирования стадиона (прожекторные мачты; системы водо- и электроснабжения и др.).

Подтрибунные помещения: под западной трибуной оборудованы раздевалки для команд общей площадью 124 м² каждая, помещения для судей, медпункт. Под восточной трибуной расположены санитарные помещения для зрителей и технические помещения (электрощитовая, вентиляционные камеры, радиоузел, насосная для полива поля и др.).

Стадион «Солнечный» был торжественно открыт 7 сентября 2011 года в присутствии вице-премьер-министра – министра инфраструктуры Украины Бориса Колесникова, председателя Харьковской облгосадминистрации Михаила Добкина, Генерального директора «Укрзализныцы» Владимира Козака, начальника Южной железной дороги Виктора Остапчука.