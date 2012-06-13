ПЖД за январь-май отремонтировала 3,4 тыс. полувагонов

Специализированные вагоноремонтные депо Приднепровской железной дороги за январь-май 2012 года отремонтировали 3390 грузовых полувагонов на сумму около 152,5 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

В частности, в январе железнодорожники отремонтировали 620, в феврале - 660, в марте - 740, в апреле - 670 и в мае 2012 года - 700 полувагонов.

В конце 2011 года Укрзализныця определила базовые ремонтные депо для государственных компаний, на баланс которых в текущем году были переданы грузовые полувагоны украинских железных дорог. На ПЖД депо расположены на станциях Батуринская, Мудреная, Нижнеднепровск-Узел, Пятихатки.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одно из крупнейших звеньев железнодорожного транспорта Украины.

ПЖД осуществляет перевозки в пределах Днепропетровской и Запорожской областей, АР Крым, отдельных территорий еще пяти регионов Украины общей площадью 93 тыс. кв. км с населением свыше 8 млн человек. ПЖД обслуживает паромную переправу Крым-Кавказ, 2 речных и 4 морских порта, нефтяной терминал станции Азовская.

Эксплуатационная путевая сеть дороги превышает 3200 километров, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети.

ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынок более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, обеспечивает промышленные связи угледобывающего Донбасса и железорудного Кривбасса, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.

В состав ПЖД входят 4 дирекции железнодорожных перевозок (Днепропетровская, Криворожская, Запорожская и Крымская), 248 станций, общая численность работников превышает 61 тыс. человек. В 2011 году ПЖД перевезла более 215 млн тонн грузов и более 87 млн пассажиров, что соответствует уровню 2010 г.