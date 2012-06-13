ЮЗЖД 16-17 июня восстановит путепровод на перегоне Киев-Товарный - Киев-Московский

Юго-западная железная дорога (ЮЗЖД) планирует 16-17 июня завершить восстановление путепровода по ул. Федорова на перегоне Киев-Товарный - Киев-Московский, поврежденного крупногабаритной техникой. Об этом УНИАН сообщили в ЮЗЖД.

«Сейчас на путепроводе железнодорожники проводят аварийно-восстановительные работы, которые планируют закончить в выходные. ЮЗЖД приносит извинения за неудобства и прилагает усилия для восстановления установленного графика движения», - сообщили на ЮЗЖД.

Кроме того, Юго-западная железная дорога просит свидетелей повреждения части путепровода по ул. Федорова сообщить об обстоятельствах и виновниках данного события по тел.067-219-97-73.

Напомним, 9-10 июня на перегоне Киев-Товарный - Киев-Московский неустановленные лица крупногабаритной техникой разрушили пролетное строение путепровода по ул. Федорова, повлекшее сбои в графике движения электропоездов.

Из-за повреждения части путепровода железнодорожники были вынуждены закрыть для движения поездов один путь двухпутного перегона, а часть электропоездов направить в обход.