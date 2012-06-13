Железные дороги с начала года реализовали через Интернет более 658 тыс. билетов

Железные дороги Украины через систему бронирования и продажи билетов на поезда через Интернет с 1 января по 12 июня 2012 года реализовали более 658 тыс. билетов.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

По данным «Укрзализныци», на сегодняшний день через Интернет оформляется 2,32% железнодорожных билетов от общей продажи. При этом на авиаперевозках через Интернет оформляется 7-10% билетов.

По данным «Укрзализныци», в течение 2009 года через Интернет было приобретено около 83,5 тыс. билетов, в 2010 - 132,5 тыс.

Напомним, что 17 мая 2012 года «Укрзализныця» ввела в опытную эксплуатацию собственную систему продажи проездных документов через Интернет в пассажирских перевозках http://booking.uz.gov.ua/.

Новая система позволяет пассажирам оплатить покупку через Интернет практически всеми действующими в Украине платежными инструментами безналичных расчетов физических лиц, в частности, НСМЭП, VISA, MasterCard, Webmoney.

Справка УНИАН. В 2011 году железнодорожным транспортом, с учетом перевозок городской электричкой, перевезено 430,1 млн чел. - на 0,7% больше, чем в 2010 году.