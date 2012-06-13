Львовский вокзал в день матча Нидерланды-Германия примет 14 тыс. пассажиров

Железнодорожный вокзал станции Львов в день матча Нидерланды-Германия 13 июня примет 14 тыс. пассажиров.

Как сообщает пресс-служба Львовской железной дороги, накануне, 12 июня, во Львов по железной дороге прибыло 12,2 тыс. пассажиров.

Кроме того, в канун второго матча во Львов прибудет электропоезд из Перемышля, который может перевезти до 800 пассажиров.

По информации ЛЖД, 8 и 9 июня, в канун и день матча Германия-Португалия, вокзал станции Львов принял почти 25,795 тыс. пассажиров на около 40 графиковых поездах.

Электропоездом Перемышль-Львов и Львов-Перемышль на матч 9 июня во Львов прибыли около 600 человек.