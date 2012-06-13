«АэроСвит» на следующей неделе дополнительно введет в эксплуатацию три самолета

Авиакомпания «АэроСвит — Украинские авиалинии» планирует на следующей неделе (с 18 июня — УНИАН) ввести в эксплуатацию дополнительно три самолета, а к концу июня еще два воздушных судна.

Об этом УНИАН сообщили в компании.

«Для скорейшего окончательного восстановления регулярности выполнения полетов «АэроСвит» уже на следующей неделе введет в эксплуатацию дополнительно три самолета, а к концу июня еще два воздушных судна», - говорится в сообщении «АэроСвита».

Кроме того, для восстановления графика движения авиакомпания вносит оперативные изменения в программу полетов. В частности, переносится время вылета/прибытия авиарейсов с учетом оптимального использования имеющегося флота и новых самолетов, которые будут задействованы в ближайшее время, а существующие и плановые провозные емкости перераспределяются в соответствии с загруженностью рейсов.

«Авиакомпания просит пассажиров при приобретении авиабилетов обязательно настаивать на внесении агентами по продаже перевозок данных о контактных номерах телефонов в бронирование. Это необходимо для обеспечения оперативного оповещения пассажиров об изменениях в расписании полетов», - отмечает «АэроСвит».

По состоянию на 13 июня, «АэроСвит» ожидает опоздание вылета/прибытия авиарейсов из/в Копенгаген, Вильнюс, одного дневного рейса из Москвы, а также небольших задержек прибытия в аэропорт "Борисполь" самолета из Варшавы и Нью-Йорка из-за погодных условий на маршруте, и, как следствие, рейса Киев-Тбилиси, который должен взять на борт транзитных пассажиров из Соединенных Штатов.

Напомним, ранее «АэроСвит» заявил о намерении ускорить заключение договоров лизинга дополнительно трех самолетов - одного ATR-72 и двух Boeing 737-700, а также ускорить процедуру поставки 2 новых Embraer 190.

С 8-11 июня участились задержки авиарейсов «АэроСвита», причиной которых авиаперевозчик называл неожиданный вывод из эксплуатации в мае этого года четырех самолетов зарубежных перевозчиков-партнеров и задержки с поставкой двух новых воздушных судов по независящим от «АэроСвита» причин.

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит – Украинские Авиалинии» создана в 1994 году, базируется в киевском аэропорту «Борисполь», обслуживает 80 международных маршрутов в 34 страны, а также перевозит пассажиров в крупнейшие города Украины. Оперирует флотом в составе 8 дальнемагистральных Boeing 767 и 18 среднемагистральных Boeing 737, а также использует воздушные суда перевозчиков-партнеров Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 и Embraer 195.