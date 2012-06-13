За 5 месяцев произошло 33 ДТП на железнодорожных путях и переездах

В январе-мае 2012 года на железнодорожных путях и переездах железных дорог Украины произошло 33 ДТП — на 7 случаев больше, чем за аналогичный период 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

Согласно сообщению, в результате ДТП погибли 3 человека, 13 травмировано. Количество пострадавших в ДТП также увеличилось на 7 человек, погибших - уменьшилась на 4 человека.

28 ДТП в январе-мае 2012 года произошли на железнодорожных переездах, 5 — на путях вне переездов.

Кроме того, «Укрзализныця» сообщает, что за 5 месяцев 2012 года допущено 71 случая незаконного вмешательства в работу железных дорог, столько же было допущено за соответствующий период прошлого года.

«Несмотря на все меры со стороны железной дороги, основным залогом безопасности на пути и переездах является именно внимательность и дисциплинированность водителей, которые берут на себя ответственность за жизнь и здоровье своих пассажиров», - готмечает «Укрзализныця».