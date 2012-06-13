Тарифы на ОСАГО повышать никто не собирается — страховщик

Тарифы на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО) повышать никто не собирается.

Как передает корреспондент УНИАН, в этом заверила журналистов председатель правления страховой компании «Провидна» Ирина Сиренко (СК «Провидна» входит в состав президиума МТСБУ).

«О повышении тарифов разговор не идет полгода вообще никак. И понятно, что эта тема абсолютно бесперспективна в связи с тем, что выборы как обычно грядут, а накануне выборов никто и никогда не повысит цену на социальный продукт, - сказала И.Сиренко. - О повышении тарифов на ОСАГО вообще не идет речь».

При этом она опровергла информацию, которая появилась в ряде СМИ, о том, что страховщики якобы «выторговали» у госорганов возможность повысить тарифы в обмен на «угодного власти» генерального директора Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ).

«Это абсолютный бред, и это абсолютная неправда», - подчеркнула И.Сиренко.

В то же время она отметила необходимость ужесточения правил игры на рынке ОСАГО в части усиления контроля за выполнением страховщиками обязательств перед клиентами, а также за качеством предоставления услуг. При этом необходимо увеличить полномочия МТСБУ относительно возможности влияния на страховщиков-членов Бюро, которые не выполняют свои обязательства.

Напомним, что на прошлой неделе президиум МТСБУ утвердил Бориса Визирова генеральным директором Бюро вместо Вадима Загребного, который назначен заместителем гендиректора.

Ранее Визиров занимал должность главы налоговой администрации Голосеевского района Киева.

Справка УНИАН. Моторное (транспортное) страховое бюро Украины является объединением страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО).

Членство страховщиков в МТСБУ является обязательным условием осуществления ОСАГО.

На сегодня членами МТСБУ являются 82 страховые компании.

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