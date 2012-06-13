В Украине будет создана общегосударственная база результатов техконтроля транспорта

Кабинет министров Украины поручил Министерству внутренних дел обеспечить создание и функционирование общегосударственной базы данных о результатах обязательного технического контроля транспортных средств.

Как сообщается на сайте Кабмина, порядок формирования базы и доступа к ней утвержден постановлением правительства №512 от 31 мая 2012 года.

Согласно утвержденному порядку, общегосударственная база данных о результатах обязательного технического контроля транспортных средств является составной частью Национальной автоматизированной информационной системы Госавтоинспекции.

В состав базы войдут реестр результатов обязательного технического контроля транспортных средств и реестр заключенных договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств, подлежащих обязательному техническому контролю.

Владельцем базы данных будет управление Госавтоинспекции МВД, пользователями - управление Госавтоинспекции МВД, управления (отделы) Госавтоинспекции главных управлений, управлений МВД в Автономной Республике Крым, областях, гг. Киеве и Севастополе, Центр безопасности дорожного движения и автоматизированных систем при МВД, специальное подразделение дорожно-патрульной службы особого назначения при управлении Госавтоинспекции МВД, отделы (отделения) Госавтоинспекции городских и районных органов внутренних дел, субъекты осуществления обязательного технического контроля транспортных средств, Моторное (транспортное) страховое бюро, а также страховые организации, имеющие право на осуществление обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (страховщики).

Страховщики через Моторное (транспортное) страховое бюро должны будут обеспечивать ежесуточное внесение в реестр договоров страхования информации о заключенных ими договорах обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств, подлежащих обязательному техническому контролю.