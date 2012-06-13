Для отмены обязательности «автогражданки» нет оснований – эксперты

На сегодня нет оснований для того, чтобы исключить из списка обязательных страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО), сообщил в комментарии УНИАН председатель правления страховой компании «Княжа Виенна Иншуранс Груп»» Дмитрий Грицута.

Напомним, что в Верховную Раду поступил законопроект, которым предлагается внести изменения в закон «О страховании» и исключить из списка обязательных видов страхования «автогражданку».

«Реальных оснований для этого сегодня нет. Принятие данного законопроекта считаю невозможным, поскольку он противоречит европейским нормам и требованиям к организации страхования в Украине, которая является страной-членом системы «Зеленая карта», - сказал Д.Грицута.

При этом он считает, что вывод «автогражданки» из обязательных видов стал бы ударом по страхователям, поскольку после этого вопрос о возмещении ущерба «просто повис бы в воздухе».

Также Грицута полагает, что в случае с данным законопроектом не обошлось без политики.

«Более всего данный законопроект похож на попытку политического шантажа со стороны отдельных парламентариев по отношению к финансовому блоку правительства, а также к страховому рынку», - говорит страховщик.

Он считает, что законопроект принят не будет, а если все же он найдет поддержу в парламенте, то спровоцирует массу проблем на страховом рынке.

«Рискну предположить, что он все же не будет принят. Если же предположить, что это произойдет, то последствиями будут полная потеря контроля над рынком «автогражданки» со стороны государства, а также огромные проблемы, связанные с возмещениями по невыплаченным искам сторон-участников ДТП», - отмечает Д.Грицута.

В целом, по его мнению, данный законопроект – это борьба с проблемой невыплат на рынке путем отмены обязательного вида страхования как такового. «Однако такой подход абсолютно лишен здравого смысла. Тем более, что механизм «автогражданки» мы не изобрели, а, по сути, переняли у европейских стран, где она является обязательным видом», - подчеркнул глава правления «Княжа Виенна Иншуранс Груп».

Такого же мнения придерживается и заместитель председателя правления НАСК «Оранта» Вячеслав Грабина. «На сегодняшний день рынок ОСАГО сформирован и работает. Да существуют проблемы. Но они должны решаться не отменой обязательности, а установлением четких правил взаимоотношений страхователей и страховщиков и главное построение надлежащего контроля и штрафных санкций - жестких, за их исполнением», - говорит он.

Он также уверен, что отмена обязательности «автогражданки» принесет большие проблемы страховым компаниям и их клиентам.

«Мы считаем, что отмена обязательного страхования приведет к проблемам, а именно снижение защищенности наших граждан, которые являются потерпевшими в ДТП. Снижение защищенности льготных категорий граждан», - сказал В.Грабина.

В целом, по словам В.Грабины, отмена любого обязательного вида, а особенно ОСАГО ведет к снижению культуры страхования, которая уже выработалась у большинства граждан. «Получение компенсации потерпевшим от виновника ДТП станет практически невозможным или размеры ее будут меньшими, чем реально причиненный вред», - отмечает В.Грабина.

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