В МТСБУ проведут аудит

В Моторном (транспортном) страховом бюро Украины будет проведен аудит.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила председатель правления страховой компании «Провидна» Ирина Сиренко (СК «Провидна» входит в состав президиума МТСБУ) в беседе с журналистами в среду.

«Решение принято о том, что проводится аудит, проводится реорганизация МТСБУ, аудит организационной структуры, функционального наполнения, штатного состава, все это сейчас будет проводиться» - сообщила И.Сиренко.

В то же время она отметила, что данное решение является вполне логичным, учитывая последние изменения, которые произошли в руководстве МТСБУ. Так новое руководство хочет понять состояние дел в Бюро, прежде чем приступить к выполнению своих обязанностей.

«Мы считаем, что функции МТСБУ можно выполнять более экономно» - отметила И.Сиренко.

При этом она сообщила, что на сегодня проводится отбор компании, которая будет проводить аудит МТСБУ. Аудит планируется провести до конца июля.

«Сейчас проходит выбор компании, которая его (аудит УНИАН) будет проводить», - сказала И.Сиренко.

Напомним, что на прошлой неделе президиум МТСБУ утвердил Бориса Визирова генеральным директором бюро, вместо Вадима Загребного, который назначен заместителем гендиректора Бюро.

Ранее Визиров занимал должность главы налоговой администрации Голосеевского района Киева.

Также президентом МТСБУ утвержден Владимир Романишин, а Иван Гуминский — замгендиректором, курирующим страхование по системе «Зеленая карта».

До этого, в апреле был утвержден новый состав президиума МТСБУ в который вошли УАСК «АСКА», СК «Провидна», СК «Украинская страховая группа», НАСК «Оранта», СК «Европейский страховой альянс», СК «Кредо», СК «Статус». Утвержден также координационный совет МТСБУ, в состав которого вошли СК «ИНГО Украина», УПСК, «Княжа», «QBЕ Украина» и состав ревизионной комиссии: «ПЗУ Украина», «Граве Украина», «АСКО-Донбасс Северный».