Президент вернул Министерству инфраструктуры контроль над почтовой связью
19:30, 13 июня 2012Транспорт/Связь
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Президент Украины Виктор Янукович вернул Министерству инфраструктуры контроль над предоставлением в Украине услуг почтовой связи.
Об этом говорится в Указе «О внесении изменений в указы Президента Украины от 12 мая 2011 года № 581 и от 30 июня 2011 года № 717», размещенном на сайте главы государства.
С настоящего времени министерство будет принимать участие в пределах своих полномочий в формировании и обеспечении реализации государственной тарифной политики и политики государственных закупок в сфере предоставления услуг почтовой связи.
Как известно, этих функций Министерство инфраструктуры было лишено в процессе переименования (бывшее Министерства транспорта и связи Украины).
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