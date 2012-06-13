Двухсистемные «Украинские экспрессы» экономят время на замену локомотивов

Использование двухсистемных электропоездов «Украинский экспресс» категории Интерсити (+) производства Hyundai Rotem позволяет сэкономить время на замену локомотива на стыке различных видов тока на маршрутах.

Как пояснили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), переключение двухсистемных поездов на стыке различных видов тока происходит автоматически или осуществляется машинистом поезда непосредственно из кабины без остановки движения.

В то же время, обычные пассажирские поезда, курсирующие по маршруту Киев-Мироновка-Знаменка-Пятихатки-Днепропетровск-Донецк, делают остановку для замены локомотива на станции Пятихатки, на направлении из Киева в Харьков - на станции Огульцы.

На направлении Киев-Гребенка-Полтава-Лозовая-Донецк замена локомотивов осуществлялась на двух станциях - Полтава Южная и Лозовая, где электровоз заменяли тепловозом и наоборот.

«На замену локомотива только на одной станции терялось до 25 минут. Так, в направлении из Киева в Донецк поезда, которые курсировали через Лозовую, в связи с заменой локомотива теряли до 50 минут в одну сторону», - отмечают в «Укрзализныце».

Кроме того, отказ от замены локомотива позволил железным дорогам сэкономить человеческие ресурсы.

«В случае замены локомотива дополнительно задействуется еще одна локомотивная бригада (машинист и помощник машиниста). А использование для перевозок пассажиров двухсистемных скоростных электропоездов позволяет локомотивным бригадам меняться не на маршруте, а на конечных станциях», - сообщают в «Укрзализныце».

Напомним, для внедрения ускоренного движения по железным дорогам Украины «Укрзализныця», кроме 10 поездов Hyundai, приобрела два двухсистемных двухэтажных межрегиональных электропоезда производства Skoda Vagonka, которые курсируют по маршруту Харьков-Днепропетровск-Донецк.

Справка УНИАН. Межрегиональный электропоезд серии HRCS2 «Украинский экспресс» категории Интерсити (+) производства Hyundai Rotem и двухэтажный электропоезд двойного тока серии EJ 675 производства Skoda Vagonka категории Интерсити предназначены для скоростных перевозок пассажиров в вагонах повышенной комфортности с максимальной эксплуатационной скоростью до 160 км в час на железных дорогах Украины с шириной колеи 1520 мм на электрифицированных участках пути с постоянным током напряжением 3000 В и переменным током напряжением 25000 В, частотой 50 Гц.