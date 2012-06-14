Крюковский вагонзавод перенес поставку «Укрзализныце» двух поездов на декабрь

ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» перенесло срок поставки «Укрзализныце» двух двухсистемных электропоездов с мая на декабрь 2012 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

По информации «Укрзализныци», техническое задание на изготовление двухсистемных электропоездов Крюковский вагоностроительный завод получил в конце 2011 года.

По условиям контракта, завод должен был поставить Донецкой железной дороге в мае 2012 года два двухсистемных электропоезда.

«Однако завод до сих пор сделал только один из заказанных поездов, который еще не прошел испытания и не передан «Укрзализныце». В результате с заводом подписано дополнительное соглашение о переносе срока поставки техники на декабрь 2012 года», - сообщили в «Укрзализныце».

В то же время, в «Укрзализныце» отмечают, что партию двухсистемных электропоездов для Украины изготовили в Корее, поскольку только Hyundai Rotem — производитель, имеющий опыт серийного производства такой техники, согласился произвести и поставить поезда в сжатые сроки.

Тем не менее, «Укрзализныця» заинтересована в изготовлении двухсистемных пассажирских электровозов в Украине. В частности, двухсистемные пассажирские локомотивы, которые, например, задействованы для движения поезда № 1/2 Киев-Москва, пока в Украине не производятся.

По оценке специалистов «Укрзализныци», для Украины оптимальным является использование двухсистемных электропоездов, так как около 50% электрифицированных участков на железных дорогах Украины работают на переменном токе и около 50% - на постоянном.

«Именно двухсистемный подвижной состав значительно экономит время. К тому же движение на электротяге по себестоимости значительно дешевле и экологичнее, чем на теплотяге», - отмечают в Госадминистрации железнодорожного транспорта Украины.

Справка УНИАН. ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу «Укрзализныци». Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира.

Крюковский вагоностроительный завод является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

Крюковский вагоностроительный завод в 2011 году увеличил выпуск грузовых вагонов на 18% - до 10 750 шт., а пассажирских вагонов уменьшил на 33,3% - до 28 шт.

Напомним, в феврале 2012 года Крюковский вагонзавод обратился к Президенту Украины Виктору Януковичу с просьбой решить вопрос с финансированием изготовленного заводом электропоезда для Донецкой железной дороги. В.Янукович распорядился изучить вопрос выплаты средств за изготовленный поезд и рассмотреть вопрос дальнейшего финансирования создания второго поезда.