Отмена "автогражданки": разрушим до основания... а зачем?

Попытки порулить на рынке автострахования не прекращаются - очередной законопроект внес в Верховную Раду законодательно активный в данном вопросе внефракционный народный депутат Валерий Шаманов. Его законопроект (№ 10589), внесенный буквально в первых числах июня, предусматривает отмену обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). В пояснительной записке к документу его автор обосновывает свою инициативу необходимостью «внедрения курса развития государства относительно дерегуляции управления и невмешательства государства в гражданско-правовые и хозяйственные отношения граждан и юридических лиц». Шаманов считает, что принятие законопроекта будет способствовать решению «проблемных вопросов, которые возникли вокруг Моторного (транспортного) страхового бюро Украины и стимулированию страховщиков предоставлять более качественные услуги». Депутат также разработал механизм возврата гарантийных взносов, уплаченных страхователем в Фонд защиты потерпевших в дорожно-транспортных происшествиях.

Впрочем, забота о владельцах транспортных средств выглядит несколько парадоксально и наталкивает на определенные размышления. Можно предположить, что вето Президента на предыдущий законопроект по автогражданке (причем - не первое) сподвигло депутата к радикальной идее - не "ремонтировать" ОСАГО, а попросту ликвидировать. Судя по всему, чтобы уже на чистом месте строить нечто новое и пока никому неизвестное. Можно предположить, что следом за таким радикально-разрушающим законом должен последовать проект построения определенной системы, на основе которой в дальнейшем будет работать рынок автострахования. Либо в Раде может "всплыть" очередной проект корректировки ОСАГО с тем, чтобы поначалу "напугав" рынок полной отменой существующих правил, попробовать протолкнуть нужный вариант изменений под соусом "более мягкого" и "компромиссного".

Впрочем, пока это все - плоды размышлений. Но один вывод можно сделать и не углубляясь ни в какие дебри - внезапная ликвидация только-только наладившейся системы больно срикошетит по пресловутым рядовым потребителям, т.е. автовладельцам. Вторым рикошетом станет попытка заставить рынок работать по каким-то вновь разработанным правилам (не стоит забывать, что на внедрение любого подобного новшества уходят годы, деньги и нервы).

Автостраховочный популизм

Украине понадобилось десять лет, чтобы привести свою систему автострахования в соответствие с мировой практикой. «Автогражданка» с переменным успехом вводилась у нас с 1 января 1995 года Указом Президента, а механизм ее продвижения - постановлением Кабмина. После ряда отмен и переносов внедрения автострахование «докатилось» до обязательного - 1 января 2005 года заработал Закон «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств».

В «переходный период» страховщики добивались введения контроля наличия полисов, но депутатам прислушаться к их мнению мешала низкая по европейским меркам убыточность операций – 8-12%. То есть, во главе угла был вопрос разницы сбора и выплат. И все же проблема разрешилась, и наша страна приобщилась к цивилизованному механизму, гарантирующему участникам дорожного движения возмещение непредвиденных убытков. И хотя в этом сегменте рынка в наличие имеется масса проблем – торможение страховых выплат, скачки тарифов, а также вследствие кризиса банкротство ряда страховых компаний, отказываться от ОСАГО видится неверным шагом… особенно со стороны страховщиков. Их неприятие инициативы Шаманова вполне понятно, особенно если учесть, что ОСАГО остается основным направлением роста портфелей страховых компаний.

*** Украинские страховые компании в 2011 году увеличили сбор страховых премий по полисам ОСАГО почти на 40% против аналогичного периода 2010 г. - до более 2 млрд грн (1,463 млрд грн. в 2010), выплаты выросли на 24% - до более 800 млн грн. Количество проданных полисов ОСАГО только за январь-ноябрь п.г. выросло на 3% - до 7,488 млн шт. За указанный период украинские страховщики урегулировали 92,1 тыс. дел, что на 7,1% больше, чем за январь-ноябрь 2010 года (86 тыс. дел.).

Хотя в кулуарах Верховной Рады поговаривают, что законопроект Шаманова вполне может быть принят. Аргумент – рост жалоб на страховщиков, которые, продолжая покрывать свои расходы за счет премий по ОСАГО, не перестают "наращивать" объем нарушений прав их клиентов. Другими словами, парламентарии могут порадовать украинцев перед выборами в привычной для них популистской манере.

Время пошло...

О том, что на рынке автострахования грядут перемены, говорит и тот факт, что Президент Украины Виктор Янукович уже вторично ветировал изменения в закон об ОСАГО. Принятый парламентом 15 марта закон, гарант сначала отказался подписывать, требуя изъятия норм, которые не принимали страховщики (о потере контроля над страховыми резервами). Закон доработали, учтя поправки Президента, и проголосовали 17 мая. Но Янукович нашел еще одну "весомую" причину для ветирования – возложение на милицию несвойственных для ее работы задач. То есть, страховщикам дается время для приведения в порядок своего рынка. А как у нас наводится «порядок», известно всем. К «чистящему» процессу можно отнести и законопроект Шаманова…

Как отмечает заместитель директора департамента урегулирования убытков страховой компании «НАСТА» Артем Резвин, «на сегодня оснований для отмены обязательного ГО нет. Это - социальный вид страхования, он существует во всем мире. С таким же успехом можно отменить ответственность водителей за нарушение правил дорожного движения, или дорожной службы – за состояние дорог. Отменить можно все что угодно, но насколько это будет целесообразно, логично и взвешенно?!». По его мнению, шансы принятия этого законопроекта невелики. «Но если такой закон все же примут, то это снизит количество застрахованных по ГО авто на наших дорогах, и пострадавшие от таких водителей ( у которых нет полиса – ред. ) будут вынуждены получать возмещение непосредственно от виновника аварии. Это сделать намного сложнее, чем получить выплату от страховщика. Кроме того, придется снова вносить различные изменения в закон об ОСАГО и в закон о страховании. Все это может повлиять на стоимость полисов «автогражданки» в сторону повышения», - отмечает Резвин.

Президент - председатель правления СК «ПРОВИДНА» Ирина Сиренко считает, что никаких предпосылок для отмены закона об обязательном автостраховании нет. «На текущий момент рынок работает достаточно слаженно, большинство компаний, являющихся членами МТСБУ (Моторное (транспортное) страховое бюро Украины – ред.), выполняют свои обязательства, работают по понятным, установленным регламентам. Один только факт, что сумма страховых возмещений по внутренним договорам составляет свыше 3,3 млрд грн за весь период работы - с 2005 по 2011 год и 1 квартал 2012 г., говорит о том, что сама структура Моторного бюро выполняет свою основную задачу. Если на рынке «автогражданки» и есть какие-то трения или проблемные вопросы, то в основном это – рабочие моменты, требующие усовершенствования существующей системы и требующие решений, в том числе при участии государства. Для этого необходимо, в первую очередь, наладить консолидированную работу профильного парламентского комитета, регулятора страхового рынка и его участников. Такое взаимодействие даст свои позитивные плоды, позволит усовершенствовать законодательную базу, более жестко и прозрачно регулировать рынок обязательного страхования, не допуская на нем демпинга и наличия компаний, некачественно обслуживающих клиентов, позволяющих себе не выполнять, или не в полной мере выполнять свои обязательства.

В целом же рынок позитивен, очень большое количество граждан удостоверились на собственном опыте в улучшении клиентского сервиса на нем. Сравнение среднего размера страхового возмещения свидетельствует, что если в 2005 году показатель составлял 4 768 грн, то в 2011-ом он вырос до 9 773 грн. Страховщики выплачивают и больше, и чаще. Таким образом, можно сказать, что рынок выполняет свои обязательства, но поскольку он развился до определенного весьма серьезного уровня, то требует дополнительных улучшений, и мы надеемся, что изменения, которые будут происходить на нем, к этому приведут».

По мнению Сиренко, у законопроекта не должно быть шансов «выжить». «ОСАГО - не просто вид страхования в Украине, это - международная норма. Благодаря этому виду страхования, наш страховой рынок имеет возможность выходить на европейский цивилизованный уровень страхования, и более того, важная особенность этого вида страхования - очень высокая социальная направленность – защита потерпевших на дорогах. Поскольку безопасность движения пока еще оставляет желать лучшего (как, впрочем, и качество наших дорог), то отмена такого вида страхования очень негативно скажется как на его потребителях, так и на оценке цивилизованности страхового рынка Украины на международном уровне», - отметила эксперт.

Что касается грядущих перемен на рынке автострахования, то, по словам Александра Яременко, начальника отдела андеррайтинга транспортных рисков СК «Allianz Украина», «единственное, что может произойти, так это отмена одного закона и принятие другого по ОСАГО, или включение положений действующего документа в новую редакцию закона «О страховании».

Остается дождаться финала истории...

Елена Быстрицкая (УНИАН)