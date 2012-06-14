В течение суток госграницу Украины пересекли более 276 тыс. человек и 60 тыс. авто

В течение суток государственную границу Украины пересекли более 276 тысяч человек и 60 тысяч транспортных средств.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины, в целом за сутки было пропущено почти 200 организованных групп. В 14 случаях руководством пограничного ведомства принималось решение о пропуске 20 болельщиков, которые имели билеты на матчи, однако следовали по ID-карточкам.

В подавляющем большинстве иностранцы прибывают самолетами, однако значительное количество следует и автомобилями.

Всего, начиная с 5 июня, пограничники оформили более 500 самолетов, 320 автобусов и почти 8 тысяч автомобилей, которыми следовали гости Евро-2012.

После завершения матчей во Львове и Харькове наше государство покинули сборные команды Дании, Португалии, Германии и Нидерландов.

Сегодня же через аэропорт «Борисполь» ожидается прибытие около 20 рейсов с фанами и игроками сборной Англии, еще 12 рейсов примет аэропорт Харькова.