Из Харькова сегодня улетают около 40 чартерных самолетов с болельщиками

з Харькова сегодня улетают около 40 чартерных самолетов с футбольными болельщиками.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на информационный центр Международного аэропорта «Харьков».

По данным диспетчера, все эти самолеты отправятся в рейсы до 18.00.

В информационной службе отметили, что количество улетающих самолетов до конца дня может увеличиться.

Как сообщал УНИАН, 12 и 13 июня на матч в рамках Евро-2012 Нидерланды – Германия в Харьков прибыли более 20 тысяч болельщиков из этих стран. Большинство фанов прибыли на самолетах, по железной дороге в Харьков прибыли 3 тысячи болельщиков.