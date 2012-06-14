На 15 июня в города-Евро-2012 в свободной продаже есть 8,5 тыс. ж/д билетов

В свободной продаже в Донецк и Киев, которые 15 июня принимают матчи Чемпионата Европы по футболу Евро-2012, по состоянию на утро 14 июня находятся 8,5 тыс. железнодорожных билетов.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

Всего в Киев и Донецк на 15 июня «Укрзализныця» предложила 42,6 тыс. билетов.

В частности, в канун матча и в день его проведения в направлении Донецка на поезда формированием дорог Украины в целом пассажирам предложено 10,433 тыс. мест в поездах, из которых по состоянию на 10:30 14 июня свободны 805 мест.

В направлении Донецка есть свободные места из всех регионов Украины, кроме Львова.

На межрегиональный электропоезд «Украинский экспресс» категории Интерсити (+), который отправляется из Киева 14 июня в 16:30 и прибывает в Донецк в 23:10 в продаже осталось 139 мест, на утренний рейс 15 июня из Киева выкуплены все билеты.

Напомним, 15 июня в Донецке в 21.45 пройдет матч Украина—Франция, в Киеве в 19.00 — матч Швеция—Англия.