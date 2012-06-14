Железные дороги Украины с начала года перевезли 10,3 млн тонн зерновых

Железные дороги Украины с начала года по 14 июня перевезли 10,3 млн тонн зерновых, в том числе 9,1 млн тонн — на экспорт, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины.

Во внутреннем сообщении с начала года было перевезено 1,212 млн тонн зерна.

В частности, Донецкая железная дорога (ДЖД) перевезла 375 тыс. тонн, Приднепровская железная дорога (ПЖД) - 799,7 тыс. тонн, Южная железная дорога (ЮЖД) перевезла 3,479 тыс. тонн, Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) — 2,706 млн тонн, Львовская железная дорога (ЛЖД) - 616,4 тыс. тонн, Одесская железная дорога (ОЖД) — 2,336 млн тонн.

С начала января 2012 года среднесуточно железные дороги нагружают 982 зерновоза. «Предприятие имеет достаточное количество подвижного состава, чтобы перевезти зерновые грузы в полном объеме», - отмечают в «Укрзализныце».

Всего инвентарный парк вагонов-зерновозов «Укрзализныци" составляет 11,5 тыс. вагонов.

«Укрзализныця» также отмечает, что железные дороги Украины имеют достаточное количество подвижного состава, чтобы перевезти зерновые грузы в полном объеме.

Напомним, по состоянию на 30 мая железные дороги Украины перевезли 9,56 млн тонн зерновых грузов, в том числе 8,463 млн тонн на экспорт.

Справка УНИАН. На железнодорожном транспорте в январе-апреле 2012 года отправка зерна и продуктов помола увеличилась в 2,4 раза, строительных материалов - на 5,7%, кокса - на 4,2%.

Железные дороги Украины в январе-апреле 2012 года сократили объем перевозки грузов на 0,8% по сравнению январем-апрелем 2011 года - до 144,8 млн тонн, в том числе отправка грузов сократилась на 1%.