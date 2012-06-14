В Киеве 15 июня вокруг НСК «Олимпийский» будет ограничено движение транспорта

15 июня, во время проведения в Киеве матча между сборными командами Швеции и Англии, будет ограничено транспортное движение в 1,5-километровой зоне вокруг НСК «Олимпийский».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, в частности, движение перекроют с 6.00 на следующих улицах:

ул. Красноармейской (на участке от ул. И.Федорова до бул. Т.Шевченко);

ул. И.Федорова (на участке от ул. Красноармейской до ул. Предславинской);

ул. Димитрова (на участке от ул. Красноармейской до ул. Анри Барбюса);

ул. Анри Барбюса (на участке от ул. И.Федорова до ул. Димитрова);

пер. Лабораторный (на участке от ул. Летней до Федерации футбола Украины);

ул. Физкультуры (на участке от ул. Горького до НСК «Олимпийский»);

ул. Жилянская (на участке от ул. Горького до ул. Шота Руставели);

ул. Саксаганского (на участке от ул. Горького до ул. Эспланадной);

ул. Шота Руставели;

ул. Эспланадная;

ул. Рогнидинская;

Бессарабская площадь (при этом проезд по Басейной и Крутому спуску остается открытым);

ул. Скоропадского;

бул. Леси Украинки (на участке от ул. Госпитальной до пер. Щорса);

пер. Госпитальный;

ул. Госпитальная;

ул. Терещенковская (на участке от бул. Т.Шевченко до ул. Льва Толстого, кроме троллейбусов и автобусов большой и сверхбольшой вместимости обычного режима движения).

Работа общественного наземного транспорта в дни проведения матчей продлена до 3.30.

Для обеспечения надлежащих пассажирских перевозок на больших пассажирообразующих пунктах города организовано дежурство линейных работников, которые будут докладывать о состоянии пассажирских перевозок для принятия оперативных решений.

Кроме того, на больших пассажирообразующих пунктах на маршрутах центральной части города возле НСК «Олимпийский» и фан-зоны за час до завершения матчей будет организовано накопление резервного подвижного состава сверхбольшой вместимости, что позволит обеспечить перевозку пассажиров в период максимального наплыва болельщиков после завершения матчей.

Всего на время проведения Евро-2012 «Киевпастранс» увеличил количество подвижного состава общественного наземного транспорта большой и сверхбольшой вместимости обычного режима движения на 20% в целом в городе и на 30% – в центральной части Киева.