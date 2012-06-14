«Украинские экспрессы» в дни матчей Евро-2012 загружены на 100%

Загрузка межрегиональных электропоездов «Украинский экспресс» Интерсити (+) в дни проведения матчей Евро-2012 на маршрутах, где эти матчи проводятся, достигает 100%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

В частности, на день первого матча между Голландией и Данией, который прошел в Харькове 9 июня, было выкуплено все 579 билетов на «Украинский экспресс» Киев - Харьков, который отправлялся в преддверии матча в 18 час. 15 мин, на «Украинский экспресс», который отправлялся в 06 час. 15 мин. в день матча - было выкуплено 545 билетов.

На «Украинский экспресс» сообщением Киев-Харьков, который отправился в рейс в Харьков 12 июня накануне матча Нидерланды - Германия, также было реализовано 100% билетов, 560 билетов было реализовано на поезд, который выехал в Харьков в день проведения матча.

На 24 июня, когда в Киеве пройдет один из четвертьфиналов Евро-2012, уже раскуплены все билеты на «Украинский экспресс» сообщением Донецк-Киев.

Всего по состоянию на 14 июня на скоростные межрегиональные электропоезда «Украинский экспресс» категории Интерсити (+) реализовано 58,043 тыс. билетов. Из них — 38,624 тыс. в направлении Харьков-Киев-Харьков, 7,796 тыс. - в направлении Львов-Киев-Львов и 11,623 тыс. в направлении Киев-Донецк-Киев.

14% от общего количества проданных билетов реализовано через сеть Интернет.

Напомним, на 1 июня 2012 года было реализовано 23,227 тыс. билетов на «Украинский экспресс».

Справка УНИАН. Межрегиональные электропоезда производства Hyundai Rotem «Украинский экспресс» начали курсировать по железным догам Украины с 27 мая 2012 года. До конца года по железным дорогам между Львовом, Киевом, Харьковом и Донецком будут курсировать 10 таких составов.

В «Украинских экспрессах» 579 мест для сидения, из них 1-го класса - 168, 2-го класса - 411 и 2 места для инвалидов.