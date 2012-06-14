ПЖД за январь-май сократила объемы перевозок пассажиров в дальнем сообщении на 3,3%

Приднепровская железная дорога за январь-май 2012 года сократила по сравнению с аналогичным периодом 2011 года объемы перевозок пассажиров в дальнем сообщении на 3,3% - до 6 млн 919 тыс. человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД

За 5 месяцев т.г. магистраль перевезла 223 пассажира с ограниченными физическими возможностями.

Через Интернет пассажиры оформили 108 тыс. 655 билетов, в том числе 1099 электронных билетов.

По информации пресс-центра, в мае 2012 года ПЖД перевезла в дальнем сообщении 2 млн 221 тыс. пассажиров против 2 млн 175 тыс. пассажиров в мае прошлого года.

В течение мая 2012 года пассажиры магистрали в дальнем сообщении оформили 849,7 тыс. проездных документов, что на 25,2 тыс. проездных документов больше, чем в мае 2011 года (824,5 тыс. билетов).

За этот период через Интернет пассажиры оформили 27 тыс. 218 билетов на сумму более 4 млн грн, в том числе 230 электронных билетов на 28 тыс. 432 грн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одно из крупнейших звеньев железнодорожного транспорта Украины.

ПЖД осуществляет перевозки в пределах Днепропетровской и Запорожской областей, АР Крым, отдельных территорий еще пяти регионов Украины общей площадью 93 тыс. кв. км с населением свыше 8 млн человек. ПЖД обслуживает паромную переправу Крым-Кавказ, 2 речных и 4 морских порта, нефтяной терминал станции Азовская.

Эксплуатационная путевая сеть дороги превышает 3200 километров, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети.

ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынок более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, обеспечивает промышленные связи угледобывающего Донбасса и железорудного Кривбасса, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.

В состав ПЖД входят 4 дирекции железнодорожных перевозок (Днепропетровская, Криворожская, Запорожская и Крымская), 248 станций, общая численность работников превышает 61 тыс. человек. В 2011 году ПЖД перевезла более 215 млн тонн грузов и более 87 млн пассажиров, что соответствует уровню 2010 г.