Премьер-министр Украины и посол Литвы обсудили перспективы проекта "Викинг"

Премьер-министр Николай Азаров поблагодарил Литву за всестороннюю поддержку Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, благодарность Н.Азаров выразил сегодня во время встречи с послом Литвы в Украине Пятрасом Вайтекунасом.

"Я хочу поблагодарить вас за ваше участие, за искреннюю заинтересованность Литвы в отношении Украины. Вы наши друзья, поддерживаете нас на различных европейских форумах и в институтах ЕС", - отметил Н.Азаров.

Также стороны обсудили вопрос двустороннего сотрудничества, в частности, перспективы сотрудничества в рамках проекта "Викинг".

Посол Литвы, в свою очередь, поблагодарил Украину за вклад в реализацию этого проекта. "Я хочу вас поблагодарить за совместную реализацию транспортных проектов. По "Викингу" есть реальное продвижение, и наша страна благодарна вам за вклад в этот проект", - отметил П.Вайтекунас.

Справка УНИАН. Поезд комбинированного транспорта «Викинг» работает с 2003 года и следует по маршруту Ильичевск (Украина) – Минск (Беларусь) – Клайпеда (Литва). Общая протяженность маршрута составляет 1733 км. Поезд соединяет цепь морских контейнерных и контрейлерных линий Балтийского региона с аналогичной системой Черного, Средиземного и Каспийского морей. В его составе 40 платформ с контейнерами общим весом до 6 тысяч тонн.

С 19 января 2012 года поезд «Викинг» начал регулярное курсирование. С 1 февраля 2012 года по решению тарифной комиссии «Укрзализныци» на экспортно-импортные перевозки контейнеров по территории Украины в составе поездов «Викинг» и ZUBR применяется 20% скидка к действующим тарифам.

За январь-февраль 2012 года «Викинг»по территории Украины перевез 1,991 TEU, по территории Беларуси перевезены 8,7 тыс. TEU. По территории Литвы в 2011 году «Викинг» перевез 56 тыс. TEU - на 34% больше, чем в 2010 году.