ФРУ и УЗ разработают механизм инвестирования в обновление грузового вагонного парка

Федерация работодателей Украины (ФРУ), «Укрзализныця» и Украинский транспортно-логистический центр (УТЛЦ) договорились совместно разработать прозрачный механизм инвестирования в обновление грузового вагонного парка Украины, сообщили УНИАН в ФРУ.

По словам заместителя председателя ФРУ Дмитрия Олийныка, разработанный механизм федерация совместно с «Укрзализныцей» планируют вынести на рассмотрение Кабмина.

"На сегодняшний день из общего количества вагонов «Укрзализныци» 25% эксплуатируется с продленным сроком службы, в том числе 44% полувагонов, которые являются наиболее ходовыми. Для обеспечения потребности предприятий Украины в грузовых перевозках нужно 60 тыс. полувагонов, хотя в рабочем парке их около 48 тыс., а на конец т.г. количество вагонов составит 41,8 тыс.», - говорит заместитель генерального директора «Укрзализныци» Петр Науменко. По его мнению, это влияет на необеспечение имеющейся потребности в грузовых перевозках и, как следствие, приводит к потере доходов отрасли. Он также подчеркнул, что сегодня отсутствует поддержка, которая позволила бы строить новый подвижной состав. "И это при том, что в Украине ежегодно могли бы строить 5000-7000 новых вагонов для обеспечения грузовых перевозок", - уверен П.Науменко.

В свою очередь, Д.Олийнык отметил, что бизнесу вместо того, чтобы на 20-25% больше платить за посреднические услуги, выгоднее было бы платить в единый государственный центр УТЛЦ. Но при условии гарантирования со стороны «Укрзализныци», что полученные средства будут иметь целевое назначение на обновление подвижного состава, что позволит избежать его дефицита в Украине.

Кроме того, ФРУ договорилась с «Укрзализныцей» о принятии мер, которые должны помочь избежать недоразумений, препятствующих заключению прямых договоров. Как отметил Д.Олийнык, следует предоставить бизнесу право альтернативы выбирать, с кем заключать прямые договора - с УТЛЦ или частными структурами. "В свою очередь, УТЛЦ должен взять на себя обязательство не отказывать грузовладельцам, в случае их обращения для заключения прямого договора", - добавил он.