В Кременчуге с 1 июля цена проезда в троллейбусе повысится на 25%
11:37, 15 июня 2012Транспорт/Связь
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В Кременчуге (Полтавская обл.) с первого июля цена проезда в троллейбусе повысится на 25% - до 1,25 грн.
Как сообщает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании Кременчугского городского исполнительного комитета.
Согласно решению повысится и цена проездных билетов. Так, ученический проездной теперь будет стоить 20 грн, студенческий — 22 грн, для населения — 55 грн, для предприятий и организаций — 95 грн.
Напомним, сегодня стоимость проезда в троллейбусе Кременчуга составляет 1 грн.
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