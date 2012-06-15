В Кременчуге с 1 июля цена проезда в троллейбусе повысится на 25%

В Кременчуге (Полтавская обл.) с первого июля цена проезда в троллейбусе повысится на 25% - до 1,25 грн.

Как сообщает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании Кременчугского городского исполнительного комитета.

Согласно решению повысится и цена проездных билетов. Так, ученический проездной теперь будет стоить 20 грн, студенческий — 22 грн, для населения — 55 грн, для предприятий и организаций — 95 грн.

Напомним, сегодня стоимость проезда в троллейбусе Кременчуга составляет 1 грн.