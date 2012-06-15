Крымская Air Onix с июля начнет полеты из Симферополя в «Борисполь»

Крымская авиакомпания Air Onix - ООО «Эйр Оникс» - со 2 июля планирует начать полеты из Симферополя в Международный аэропорт «Борисполь» в Киеве.

Как сообщили УНИАН в компании, в то же время, Air Onix не прекратит осуществлять полеты в аэропорт «Киев» (Жуляны), куда авиакомпания осуществляет два рейса в день.

В «Борисполь» компания будет осуществлять один рейс в день.

Кроме того, в авиакомпании сообщили, что с 14 июня компания осуществляет полеты из Симферополя во Львов на самолете Boeing 737.

Справка УНИАН. Air Onix основана в 2007 году, полеты начала с 2012 года. Базовый аэропорт — Международный аэропорт «Симферополь». Компания осуществляет полеты в Киев, Москву, Санкт-Петербург и Львов.

Флот компании состоит из двух самолетов Boeing 737–300/500 (142 кресла), поставка третьего самолета ожидается в июле.