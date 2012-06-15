На дополнительный поезд «Донецк-Киев» на 15 июня осталось 52 места

На дополнительный поезд сообщением Донецк-Киев, который отправится из Донецка в Киев 15 июня в 23.15 после окончания матча между Украиной и Францией, осталось 52 свободных места, в том числе 35 в купе и 17 категории «люкс».

Об этом УНИАН сообщили в государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

Дополнительный поезд Киев-Донецк-Киев был назначен для перевозки болельщиков на матч Украина-Франция, который состоится 15 июня в Донецке.

Из Киева дополнительный поезд № 591К отправился 14 июня в 22:11 и прибыл в Донецк 15 июня в 12:19.

Все билеты на данный поезд были раскуплены.

Напомним, «Укрзализныця» отмечала, что в канун и в дни проведения матчей билеты на поезда в принимающие игры чемпионата Европы по футболу Евро-2012 города пользуются повышенным спросом. В частности, загрузка межрегиональных электропоездов «Украинский экспресс» производства Hyundai Rotem в дни проведения матчей Евро-2012 на маршрутах в города, где эти матчи проводятся, достигает 100%.