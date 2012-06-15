Болельщики смогут добраться на два субботних матча в Польше на 150 поездах

Варшава. Футбольные болельщики смогут приехать на субботние матчи Евро-2012 в Варшаве и Вроцлаве примерно 150 поездами польской компании PKP Intercity, которая также подготовила несколько поездов, которыми болельщики смогут вернуться домой после матчей, сообщила УНИАН пресс-служба польской компании.

На матч между сборными России и Греции можно будет добраться почти 90 поездами, а во Вроцлав, где будут играть поляки с чехами, будут курсировать более 40 поездов.

После матча на вроцлавской арене болельщиков будут ожидать 12 поездов, в том числе три в Чехию, а утром следующего дня - еще 7 поездов по разным направлениям в Польше.

Из Варшавы после матча будут отправлены 4 поезда и еще четыре - утром следующего дня.

Пресс-служба PKP Intercity также отметила, что изменила время отправления ряда поездов для того, чтобы болельщики успели на них после матчей.

"Во Вроцлаве и в Варшаве будут ждать резервные поезда, который могут отправиться в любой момент после матча", - отметила пресс-служба государственной компании.

Как сообщал УНИАН, PKP Intercity, которая в прошлом году ежемесячно в среднем перевозила около 3 млн пассажиров, рассчитывает перевезти на Евро-2012 между польскими городами-организаторами чемпионата почти 0,5 млн болельщиков.

Входящая в государственный холдинг РКР компания не раскрывает данных о том, сколько она планирует дополнительно заработать благодаря проведению чемпионата в Польше, отмечая, что июнь должен стать одним из лучших месяцев в году.