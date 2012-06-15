Air Canada возглавила рейтинг надежности авиакомпаний мира
Независимое швейцарское рейтинговое агентство ATRA (Air Transport Rating Agency) обнародовало результаты исследования надежности 92 крупнейших по финансовым результатам авиакомпаний мира.
Самыми безопасными из них (в алфавитном порядке) в 2012 году ATRA признала Air Canada, Air France-KLM, AMR Corporation (American Airlines и American Eagles), Delta Airlines, International Airlines Group (British Airways), Lufthansa, Qantas, Southwest Airlines, United-Continental Holdings и US Airways.
Рейтинг коммерческих авиакомпаний составлен на основе математического анализа 15 критериев безопасности, которые были выбраны после изучения причин, приведших к авариям и несчастным случаям. Среди критериев ATRA называет такие, как финансовые результаты деятельности авиакомпании, коэффициент занятости пассажирских кресел, количество пилотов и вторых пилотов, средний возраст флота и его однородность, число самолетов с повышенным риском, передает РИА "Новости".
К сожалению, ни одна украинская авиакомпания в ТОП-10 рейтинга не попала.