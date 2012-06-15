«Киевстар» и МТС ответили Антимонопольному комитету

«МТС Украина» вводит временный мораторий на изменения тарифов

Оператор мобильной связи «МТС Украина» вводит временный мораторий на изменения тарифов. Об этом говорится в официальном комментарии компании относительно рекомендаций Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) по снижениею тарифов, поступившем в УНИАН.

В комментарии отмечается, что «поскольку АМКУ выразил желание разобраться в ситуации с тарифами, мы вводим временный мораторий на изменения, чтобы создать условия для дополнительного анализа ситуации и принятия взвешенного решения Комитетом».

В то же время в комментарии «МТС Укрина» отмечается, что в компании существует программа управления тарифами, направленная на то, чтобы приводить существующие предложения в соответствие с меняющимися предпочтениями абонентов. Это, как считают в компании, «обычный процесс управления бизнесом», ведь профиль потребления абонентов постоянно меняется – какие-то услуги становятся более востребованными, какие-то отходят на второй план, меняется их себестоимость.

«Соответственно, корректируются объемы предоставляемых услуг, их набор и цены – как в сторону повышения, так и снижения», - говорится в комментарии.

По данным компании, только в 2012 году было выпущено несколько десятков тарифов и акций, которые привели к реальному снижению цен на мобильную связь и сервисы. Это, например, отмена платы за соединение и обязательного пополнения за бесплатные минуты, бесплатный «безлимитный день», снижение цен на звонки и SMS в Россию, Польшу, другие европейские страны, отмена платы за замену SIM-карты.

При этом, как говорится в комментарии, какие бы оптимизации ни проводились, украинский телеком-рынок является одним из наиболее конкурентных – за семь лет тарифы на мобильную связь снизились в семь раз и остаются самыми низкими в Европе и СНГ.

Справка УНИАН. ПрАО «МТС Украина» обслуживает более 19,1 млн абонентов мобильной связи. Выручка компании за 2011 год составила 9,1 млрд гривен.

«МТС Украина» - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (Россия).

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"Киевстар" заявляет, что тарифная политика компании ведется в соответствии с законодательством Украины

Тарифная политика оператора мобильной связи «Киевстар» ведется строго в соответствии с законодательством Украины.

Об этом говорится в официальном комментарии компании на рекомендации АМКУ по снижению тарифов, переданном УНИАН.

В комментарии отмечается, что официальный текст рекомендаций АМКУ «получен 20 минут назад», и «до детального изучения этого документа мы не готовы комментировать дальнейшие шаги компании».

Что же касается изменения тарифов, то, как сообщили в компании, они связаны с переходом на новую модель «пакетных услуг», «то есть - предоставление большего объема услуг за те же деньги».

При этом, по данным компании, изменения тарифов не привели к росту доходов – «средний доход компании» от одного абонента мобильной связи «в целом за последний год не изменился, а за первый квартал 2012 года снизился на 1%».

При этом, как отмечается в комментарии, телекоммуникационная отрасль Украины ощущает влияние инфляции - за минувший год возросла стоимость электроэнергии, а государственный сбор за использование радиочастот вырос в 5 раз с 2,4 млрд грн. до 13 млрд грн. И в то же время, мобильная связь в Украине, по данным компании, одна из самых дешевых. Так, средний счет абонента в Украине в месяц составляет 40-42 грн (около 5 долл.), в то время, как в России этот показатель составляет 6 долл., в Белоруссии – 8 долл., в общем по странам СНГ - 7,2 долл.

Как сообщал УНИАН, вчера АМКУ рекомендовал операторам мобильной связи "Киевстар" и "МТС Украина" снизить тарифы на услуги мобильной связи до экономически обоснованного уровня. Эти рекомендации АМКУ связаны с тем, что в 2012 году ведущие операторы подняли тарифы на ряд своих услуг на 20-50%.

Справка УНИАН. В состав бизнес-единицы «Украина» VimpelCom Ltd. входят два украинских телекоммуникационных оператора – АО «Киевстар» и «Beeline-Украина» (АО «Украинские радиосистемы» и ООО «Голден Телеком»). Количество мобильных абонентов бизнес-единицы составляет почти 24,9 млн, абонентов широкополосного доступа в Интернет – более 460 тыс.