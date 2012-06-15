В Черниговской области из-за ремонта закрыт ж/д переезд в Ичнянском районе

В Черниговской области в связи с ремонтом на 10 дней закрыт железнодорожный переезд в Ичнянском районе.

Об этом УНИАН сообщили в Службе автомобильных дорог Черниговской области.

Согласно сообщению, с 17 по 27 июня будет закрыт для движения автотранспорта железнодорожный переезд на 44-м км автодороги Р-68 Талалаевка – Ичня – Тростянец – Сокиринцы – а/д Н-07 (неподалеку от с. Гужовка, Ичнянский район).

Объезд организован по маршруту Ичня – Прилуки – по а/д Н-07 и Р-68 к селам Сокиринцы, Тростянец, Парафеевка, Качановка и другим населенным пунктам, которые связаны с райцентром автодорогой Р-68.