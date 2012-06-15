В Луганске открылась первая зона бесплатного Wi-Fi под открытым небом

В Луганске сегодня в рамках общественного проекта «Интернет на свежем воздухе» открылась первая зона бесплатного Wi-Fi в «Сквере Памяти».

Как сообщил УНИАН заместитель начальника отдела Луганского городского совета по вопросам семьи и молодежи Виталий Охмат, зона покрытия интернетом охватывает половину сквера.

«Это обусловлено тем, что на другой половине находится детская площадка. И чтобы родители не беспокоились о том, что радиоволны могут влиять на здоровье детей, было решено интернет туда не проводить», - сказал В.Охмат.

По его словам, в той части сквера, где интернет доступен, установлены таблички «Wi-Fi здесь» для удобства пользователей.

Вместе с тем, дальнейшая эксплуатация оборудования и оплата услуг Wi-Fi будет производиться за счет городского бюджета. Оборудование и сама зона Wi-Fi , по словам В.Охмата, будут переданы в коммунальную собственность города.

«Вероятно, это случится уже в следующем году, потому что на данный момент из внебюджетных средств уже произведена оплата за услуги интернета», - отметил В.Охмат.

На финансирование первой части проекта «Интернет на свежем воздухе» в «Сквере потрачено 10 тыс грн внебюджетных средств. Бесплатный интернет в сквере будет доступен для гостей и жителей города только в теплое время года 5 месяцев. По предварительным подсчетам, 5 месяцев бесплатного интернета для горожан, в случае передачи в коммунальную собственность, обойдется бюджету в 5 тыс грн.

Как сообщал УНИАН, общественный проект «Интернет на свежем воздухе» предполагает, что в течение 1,5 лет в шести луганских скверах будут размещены зоны бесплатного доступа к интернету.