МВД вернуло EX.ua оборудование

Министерство внутренних дел вернуло администрации файлообменника EX.ua оборудование, ранее взятое на экспертизу.

Весь пользовательский контент файлообменника будет восстановлен в ближайшее время, говорится в сообщении юридической компании «Юскутум», которая предоставляет интересы EX.ua.

«Мы считаем, это была ненужная мера, которая не могла помочь следствию, а только мешала работе ресурса. В ближайшее время весь пользовательский контент будет восстановлен», - отметил управляющий партнер ЮК «Юскутум» Артем Афян.

Как сообщал УНИАН, милиция 31 января 2012 года закрыла крупнейший украинский портал файлообмена EX.ua. На этом ресурсе все желающие могли бесплатно загружать фильмы, музыку, программное обеспечение.

Правоохранительные органы заявили, что ресурс нарушал законодательство о защите авторских прав, хотя сотрудники сайта утверждают, что все вопросы с правообладателями законодательно урегулированы.

После закрытия EX.ua пользователи Интернет в знак протеста массово атаковали сайты МВД, Президента, правительства, Партии регионов, Нацбанка, СБУ и др.

2 февраля милиция отозвала требование о блокировании портала EX.ua, а 3 февраля веб-ресурс частично возобновил свою работу.