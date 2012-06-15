Работу транспорта во время Евро-2012 контролирует Координационная служба

Координационная служба, созданная при Министерстве инфраструктуры, круглосуточно контролирует и обеспечивает бесперебойную работу транспорта во время Евро-2012.

Как сообщает ведомство, Координационная служба, в частности, осуществляет координацию работы диспетчерских служб, функционирующих в различных видах транспорта, а также диспетчерских служб принимающих городов.

Координационный служба начала свою работу с началом Евро-2012.

Для обеспечения работы отрасли, кроме диспетчерских служб в «Укрзализныце», Госавиаслужбе, Укравтодоре, на автомобильном транспорте, а также в принимающих городах, задействованы 15 специалистов самой Координационной службы Мининфраструктуры, которые мониторят ситуацию и в случае сбоя в работе транспорта обеспечивают своевременное реагирование.

Основное внимание службы направлено на организованные групповые перевозки различными видами транспорта, однако служба отслеживает и проблемы в организации движения болельщиков, которые, например, приехали в Украину собственными машинами.

Специалисты Координационной службы на национальном уровне отслеживают критические изменения пассажиропотока, возникающие внезапно на различных видах транспорта (перегрузки определенного транспорта) и имеющиеся возможности компенсации таких перевозок силами другого вида транспорта, например, перевод части пассажиропотока с авиационного на железнодорожный или автомобильный транспорт, путем оперативного формирования дополнительных поездов, привлечение дополнительных единиц автотранспортных средств, переформирования маршрутов и т. д.

Координационная служба обеспечивает оперативную связь с другими диспетчерскими службами, а ее специалисты в телефонном режиме минимум раз в два часа получают и анализируют данные по движению пассажиров.

Кроме того, Кооррдинационная служба проверяет факты, которые появляются в сети Интернет.

«Сегодня, например, появилась информация, что есть скопление людей на вокзале в Донецке. Мы связались с диспетчерским центром города и такая информация не подтвердилась: на вокзале работают все кассы, поезда отправляются, никакого скопления нет», - рассказал один из специалистов Координационной службы, главный специалист Департамента безопасности Мининфраструктуры Владимир Коськовецкий.