В города, где 17 июня пройдут матчи Евро-2012, в продаже остается более 5,9 тыс. ж/д билетов

В направлении Львова и Харькова, где 17 июня пройдут матчи чемпионата Европы по футболу Евро-2012 Португалия-Нидерланды и Дания-Германия, в продаже по состоянию на утро 15 июня остается около 5,9 тыс. железнодорожных билетов.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), всего железными дорогами Украины было предложено более 29 тыс. мест.

В частности, во Львов в канун и в день матча Дания — Германия в целом пассажирам предложено 16,875 тыс. мест, из которых по состоянию на 10:00 15 июня были свободны 2,523 тыс. мест.

При этом в направлении Львова остаются свободные места из всех регионов Украины, кроме Донецка.

На «Украинский экспресс» производства Hyundai Rotem Киев-Львов который накануне матча отправляется из Киева - в 18:20 на сегодня свободно 178 мест.

В направлении Харькова, где 17 июня играют Португалия и Нидерланды железные дороги предложили 12,714 тыс. мест, из них по состоянию на 10:00 пятницы, 15 июня, свободны — 3,443 тыс.

На «Украинский экспресс» производства Hyundai Rotem Киев-Харьков который накануне матча отправляется из Киева - в 18:15 на сегодня свободно 240 мест.