Киевское метро во время Евро-2012 втрое увеличило перевозку пассажиров

Во время проведения Евро-2012 киевский метрополитен увеличил поток перевозки пассажиров втрое.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МВД Украины в Киеве.

При этом в сообщении отмечается, что работники столичной милиции, обеспечивающие охрану метрополитена, оказывают помощь иностранным болельщикам.

В частности, стражи порядка раздают иностранным болельщиками мини-буклеты «Ваш гид безопасности», который был разработан МВД специально для иностранных гостей Киева. В данном пособии на 9 языках разъяснены функции и назначения разных служб милиции. Указаны все телефоны, работающие в круглосуточном режиме, и по которым можно получить помощь. Также в буклете разъяснено, как надо действовать в той или другой ситуации, чтобы не стать жертвой злоумышленников.

С целью недопущения совершения правонарушений, предотвращения совершения террористических актов, немедленному реагированию на все сообщения о противоправных действиях в отношении граждан, в подземке во время проведения международного Чемпионата введен усиленный режим охраны общественного порядка.

В среднем за сутки на охрану общественного порядка метрополитена заступают около 170 работников линейного управления охраны метрополитена, помощь которым оказывает прибывшая сила в количестве почти 400 курсантов Национальной академии внутренних дел Украины и внутренних войск.

По данным ГУ МВД Киева, с начала проведения футбольного Чемпионата в столичной подземке не выявлен ни один случай грубых нарушений правопорядка или каких-то конфликтных ситуаций.