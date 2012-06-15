Hyundai прибыл в Киев с опозданием из-за падения на рельсы дерева - «Укрзализныця»

Межрегиональный электропоезд «Украинский экспресс» производства Hyundai Rotem 15 июня прибыл из Харькова в Киев с опозданием из-за падения на рельсы дерева в лесополосе недалеко от Полтавы.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

По информации пресс-службы «Укрзализныци», поезда прибыл в Киев с опозданием на 1 час.

Технических проблем, которые привели к остановке поезда, не было.

Справка УНИАН. Поставки 10 новых двухсистемных межрегиональных электропоездов в девятивагонной комплектации от Hyundai Corporation осуществляются в рамках проекта внедрения в Украине ускоренного железнодорожного движения по контракту, подписанному с компанией Hyundai Corporation 16 декабря 2010 года.

Электропоезда Hyundai предназначены для перевозок пассажиров с эксплуатационной скоростью до 160 км/ч по железным дорогам Украины с шириной колеи 1520 мм на электрифицированных участках пути с постоянным током напряжением 3000 В и переменным током напряжением 25 000 В, частотой 50 Гц.