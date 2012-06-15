Мошенники под видом работников ГАИ требуют деньги у иностранцев

С наплывом иностранных туристов и болельщиков на дорогах Украины активизировались мошенники, которые действуют под видом работников подразделов Госавтоинспекции.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, пользуясь незнанием иностранцами законов Украины, члены разных общественных организаций, одетые в форму, похожую на милицейскую, «штрафуют» доверчивых туристов.

"С начала года пресечена деятельность уже 20 таких «патрулей», - отметили в УСО.

Во избежание недоразумений с подобными мошенниками в МВД напоминают, что инспекторы дорожно-патрульной службы (ДПС) ГАИ должны быть:

- одеты в форменную одежду синего цвета. Рубашка – светло-синяя, брюки – темно-синие с тонкой красной полосой по бокам, на голове – темно-синее кепи с гербом Украины;

- табельное оружие носится в кобуре, закрепленной на поясе. И кобура, и ремень – белого цвета;

- на обоих рукавах нашит шеврон: на левом плече – с общей информацией о силовой структуре («Украина МВД»), на правом плече – о месте в структуре МВД («Дорожно-патрульная служба» или «Государственная автомобильная инспекция»);

- нагрудный знак закрепляется на рубашке или кителе с левой стороны. На нем: буквосочетание, обозначающее код региона Украины, серийный номер (индивидуальный для каждого инспектора ДПС) и надпись «МВД Украины»;

- при себе работник службы должен иметь планшет с бланками протоколов об административных нарушениях и служебное удостоверение работника милиции с информацией о структуре МВД;

- работники специального отряда ГАИ одеты в белую рубашку и носят темно-синие фуражки. На нагрудном знаке перед серийным номером инспектора – вместо кода региона буквосочетание «СЗ» – «Спеціальний загін». Остальные детали униформы – аналогичны форменной одежде обычных работников ДПС.