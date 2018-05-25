Государство придумало, как заработать дважды на утилизации авто

Украинских автолюбителей решили «обложить» со всех сторон - такова первая реакция на инициативы Минэкологии по введению утилизационного сбора с каждого транспортного средства. Сначала министр экономического развития и торговли Петр Порошенко заявил о необходимости повышения импортной пошлины на автомобили, а теперь еще и утилизационный сбор, который, безусловно, отразится на стоимости авто. Средства, полученные в результате его введения, планируется направлять на реализацию в Украине программы утилизации автохлама. Но если за введением импортной пошлины отчетливо видны «уши» собственников украинских автозаводов, то лоббисты утилизационного сбора, если таковые и есть, пока никак не проявили себя. С учетом того, что сбор будет распространяться не только на импортеров, но и на внутренних производителей, последние явно не заинтересованы в его введении. Можно было бы предположить, что Минэкологии преследует исключительно благие цели, если бы не отдельные нюансы проекта его постановления, которые говорят о том, что госчиновники пытаются создать очередную схему по изъятию средств у населения.

На брошенных авто не заработаешь, но и не разоришься

С обывательской точки зрения, предложение Минэкологии выглядит вполне логичным. Как в столице, так и других городах Украины брошенные автомобили встречаются не только в промзонах и на пустырях, но и посреди спальных микрорайонов. Спущенные колеса, отслоившаяся краска, разбитые стекла, покрытый граффити капот… И простаивают такие машина годами, если не десятилетиями, превращаясь в привычную для местных жителей деталь окружающего пейзажа. И это не только легковушки, встречаются даже микроавтобусы весьма приличных размеров, что, кстати, раздражает, в первую очередь, самих автомобилистов, рыскающих среди плотной застройки в поисках парковочного места. На некоторых из этих автомобилей давно отсутствуют номерные знаки, что по идее свидетельствует о том, что они уже сняты с учета в МРЭО, другие же по-прежнему числятся как «живое» транспортное средство. И если автомобиль с номером припаркован без нарушений правил, то с ним в принципе ничего не сделаешь: стоит себе машина и стоит, а то, что она уже давно не транспортное средство, так это проблемы исключительно ее владельца.

В отношении автомобилей без номерных знаков в теории существует процедура их удаления с территории жилой застройки. Для этого следует обратиться в ГАИ, которое должно попытаться установить владельца «чермета» и обязать его вывезти авто на свалку. Если же найти хозяина не удалось, то можно попытаться решить проблему через ЖЭК. Но все это требует времени и настойчивости, а кому охота заморачиваться.

Почему же наши автовладельцы бросают свои транспортные средства где попало? Во-первых, потому что в Киеве и области просто отсутствует специализированная автомобильная свалка, а во-вторых – связываться с такой утилизацией невыгодно. Стоимость 1 тонны металлолома на украинском рынке составляет на сегодня 325 долларов, и это цена продажи для металлургических предприятий, а не закупки у населения, которая минимум процентов на 30% ниже. То есть, за средний автомобиль весом 1-1,5 тонны, утилизируемый в качестве лома, можно выручить максимум долларов 200, а его доставка на предприятие втормета, располагающее оборудованием для того, чтобы «переварить» столь громоздкий объект, обойдется частному лицу никак не меньше 1000 гривен. Другими словами, отдельному гражданину особой прибыли от утилизации собственного авто ожидать не приходиться, хотя и убыточным это мероприятие вроде и не назовешь. Стоит также учитывать, что в Киеве и области существуют так называемые «разборки» автомобиля на запчасти, но это только в том случае, если авто еще представляют хоть какую-то коммерческую ценность. Так что если государство в лице Минэкологии возьмется зачистить украинские города от брошенных машин, то можно только пожелать ему всяческих успехов в столь нелегком деле. Затраты, которые понесет госбюджет на сборе и доставке автомобилей к месту утилизации, будут окупаться, даже если считать только стоимость металла. Если же подойти к вопросу с умом, то можно будет даже немного заработать. Все вроде бы хорошо, но тут мы подходим к механизму финансирования этого процесса.

Создание новой отрасли или государственная «пирамида»?

Государство решило самостоятельно освоить новый вид бизнеса, по крайней мере, именно такое впечатление складывается после прочтения проекта постановления о введении утилизационного сбора под названием «Некоторые вопросы заготовки и утилизации непригодных к использованию транспортных средств». В нем предлагается обязать производителей автотранспорта, а так же автоимпортеров самостоятельно обеспечивать заготовку и утилизацию непригодных для использования автомобилей. Для этого и первым, и вторым придется заключить договоры о выполнении соответствующих работ с (внимание!) уполномоченным предприятием, подчиненным Кабинету министров. Дальше, правда, сказано, что договор можно заключить и с «другими субъектами хозяйствования, которые имеют соответствующие мощности...». Но это уже нюансы, если в постановлении сказано о предприятии, подчиненном правительству, то можно смело предположить, что в недрах Минэкологии могла вызреть идея создания госпредприятия, которое будет контролировать рынок утилизации авто, а вместе с ним и получения нового финансового потока, который сформируется за счет сбора. Искренне хотелось бы ошибиться в своих предположениях, но печальный опыт создания различных госпредприятий, ничего не производящих, а занимающихся исключительно контролем той или иной сферы экономической деятельности в стране, говорит о том, что подобные «домыслы» вполне уместны.

Для создания предприятия и предлагается ввести утилизационный сбор, который будут платить с каждого импортированного в Украину или изготовленного на ее территории автомобиля, что, естественно, приведет к их подорожанию. Уже известно, что ставка сбора будет определяться в зависимости от объема двигателя. Предлагается взимать 0,7 грн за кубический сантиметр. Таким образом, за автомобиль с двигателем в 1,6 литра сбор составит 1100 гривен. Сумма сбора выглядит не такой уж и страшной, но и она ляжет на плечи покупателя, который и так не может похвастаться высокой платежеспособностью. Тут же возникает логичный вопрос, почему человек, покупая новый автомобиль должен сразу же заплатить деньги за утилизацию, которая на самом деле произойдет не ранее чем через 10-15 лет. Ответ прост - эти средства пойдут на утилизацию тех машин, которые сегодня годятся только на металлолом. Но в таком случае возникает эффект пирамиды по типу МММ, ведь никто не гарантирует, что те структуры, которые начнут осваивать утилизационные деньги уже завтра, сохранятся и через 10 лет.

Ратуя за нововведение, Минэкологии ссылается на европейский опыт, но лучше бы оно этого не делало. К примеру, в Германии существует утилизационный сбор в 100 евро с одного автомобиля, что вроде бы сопоставимо с размерами сбора, предлагаемого для нас. Но даже если опустить огромную разницу в доходах между немцами и украинцами, то тут есть о чем поговорить. В Германии с начала кризиса была введена госпрограмма, согласно которой любой гражданин получал госдотацию в размере до 2,5 тыс. евро при условии, что он покупал взамен автомобиля старше 9 лет новый, причем не важно немецкий автомобиль приобретается или импортный. Таким образом Германия поддержала в кризис и своих автопроизводителей, и зарубежным помогла, ну и граждане в обиде не остались. Подобные программы были внедрены и в других странах Евросоюза. У нас же покупателю предлагается заплатить за утилизацию автомобиля, на которой потом кто-то еще и заработает.

Минэкологии вступает в конкуренцию с вторметами...

В США утилизация автомобилей - серьезный бизнес с ежегодным оборотом в более чем 20 миллиардов долларов. В странах ЕС, Японии, той же Америке существуют специальные законы и правила сбора и вторичной переработки изношенных автомобильных деталей и отслуживших свой срок автомобилей. Фирмы-утилизаторы прекрасно существуют за счет реализации металлолома и пригодных к дальнейшей эксплуатации запчастей.

В пояснительной записке, прилагаемой к проекту постановления, Минэкологии пытается обозначить масштабность проблемы утилизации транспортных средств в Украине. Для начала нам сообщают, что украинский автопарк более чем на 50% состоит из автомобилей старше 10 лет, а списание автотранспортных средств ежегодно составляет не менее 100 тысяч единиц. «В связи с этим остро встает вопрос комплексного решения научно-методических, экономических, организационных, технических, технологических, организационно-управленческих и социальных задач эффективного использования транспортной техники на всех этапах жизненного цикла.

Одна из таких задач - утилизация транспортной техники, которая требует разработки и реализации системного подхода к созданию, развитию и постоянному совершенствованию производственно-технического потенциала утилизации транспортных средств», - отмечается пояснительной записке. Обратите внимание на широчайший спектр задач, которые ставит перед собой Минэкологии: тут и наука, и техника, и социальные вопросы. Фактически министерство заявляет о необходимости создания в Украине новой подотрасли. В этом случае ведомству следовало бы, как минимум, проконсультироваться со специалистами-«металлоломщиками». Но как сообщили УНИАН в отраслевой ассоциации предприятий по переработке вторичных металлов «УА Втормет», Минэкологии не привлекало их к разработке документа. То есть, чиновники-экологи решили, что достаточно хорошо разбираются в технических и экономических нюансах ломозаготовки и переработки, чтобы самостоятельно решить данную проблему? Вряд ли. Скорее всего, они планируют только «рулить» процессом распределения средств между предприятиями втормета, сеть которых в Украине достаточно хорошо развита. Другое дело, что при утилизации автомобиля возникает ряд сопутствующих проблем в виде необходимости утилизировать такие токсичные вещества как охлодительная жидкость, или моторное масло. Но для решения этих проблем не стоило городить огород с введением специального сбора, можно было просто ввести правила для предприятий втормета по работе с утилизируемыми автомобилями. Вот тут европейский опыт и стандарты пришлись бы как нельзя кстати, правда, нужно было бы сопроводить предписания определенными льготами для переработчиков, хотя бы на время освоения экологически корректных технологий утилизации автотранспорта. Не помешали бы украинским металлоломщикам и новые шредерные установки для измельчения корпусов автомобилей. Но в проекте постановления об этом тишина, зато Минэкологии предлагае отдельным постановлением регламентировать переработку автомобильных шин и моторных масел.

В целом, проект постановления об утилизационном сборе выглядит откровенно поверхностным и не отвечающим украинским реалиям документом. Остается надеяться, что отечественные автопроизводители скажут свое весомое "нет" инициативам природоохранного ведомства, и к их мнению прислушаются в Кабмине. Но есть и большой риск, что, не желая вступать в конфликт с влиятельным лобби из украинского автопрома, Минэкологии оставит утилизационный сбор только для импортеров и физлиц, покупающих подержанные автомобили, освободив от него украинские авто.

Петр Черных (УНИАН)