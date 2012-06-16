В ДТП в Италии пострадали украинские туристы

В дорожно-транспортном происшествии в Италии пострадали украинские туристы.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины со ссылкой на Генеральное консульство Украины в Милане.

По информации Генконсульства, ДТП произошло еще 12 июня в 16.30 по местному времени. На 206-м километре автострады А21 между городами Кремона и Понтевеккьо-Робекко (Италия) произошло столкновение легковой автомашины, водитель которой потерял управление своим транспортным средством, и автобуса, который перевозил туристическую группу из Украины.

Восемь человек, включая водителя легкового автомобиля, были госпитализированы в медицинские заведения городов Брешия, Кремона и Манербио с травмами разной степени тяжести.

По состоянию на 16 июня, по данным украинского туроператора, упомянутая туристическая группа эвакуирована с территории Италии, за исключением трех гражданок Украины, 1976, 1949 и 1956 годов рождения, которые получили наиболее серьезные ранения. Впрочем, их жизни, как сообщается, вне опасности. Украинки находятся в больницах городов Кремона и Брешия.

Туроператор постоянно поддерживает контакт как с пострадавшими на территории Италии, так и с их родными в Украине, сообщили в МИД.

Украинские граждане получают надлежащее лечение за счет полисов, оформленных украинской страховой компанией.

Сейчас туроператором во взаимодействии со страховой компанией и их партнерами в Италии также решается вопрос о перевозке упомянутых лиц в Украину, сообщили в министерстве.

Генеральное консульство Украины в Милане поддерживает постоянную связь с туроператором, вопрос возвращения на родину пострадавших граждан Украины находится на особом контроле Министерства иностранных дел Украины.