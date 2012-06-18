В день матча Украина-Франция аэропорт «Донецк» обслужил более 5 тыс. пассажиров

Международный аэропорт «Донецк» им С. Прокофьева 15 июня в день матча Украина-Франция чемпионата Европы по футболу, который прошел в Донецке, обслужил 5 335 пассажиров на 163 рейсах.

Как сообщили УНИАН в аэропорту, 15 июня аэропорт «Донецк» обслужил 101 внутренний рейс и 62 международных.

Основными направлениями чартерных рейсов были Варшава, Одесса, Киев.

Пассажиропоток, с учетом регулярных рейсов, на внутренних рейсах составил 1 817 человек, а на международных — 3 518 человек.

Напомним, в день матча Франция-Англия в Донецке, 11 июня, аэропорт обслужил 5900 пассажиров. Пассажиропоток в аэропорту 11 июня увеличился по сравнению со среднесуточным показателем июня в 2,5 раза.

Напомним, Международный аэропорт «Донецк» им. С. Прокофьева с 15 июня перевел внутренние рейсы в новый терминал. Об этом УНИАН сообщили в аэропорту.

Ранее планировалось, что внутренние рейсы будут переведены в новый терминал международного аэропорта «Донецк» с 1 августа после окончания чемпионата Европы по футболу Евро-2012.

Справка УНИАН. В течение чемпионата Европы по футболу Евро-2012 в Донецке проходят 5 матчей: 11 июня – Франция-Англия, 15 июня – Украина-Франция, 19 июня – Англия-Украина, 23 июня – четвертьфинал, 27 июня – полуфинал.

Новый терминал в Донецке имеет семь этажей. Пропускная способность нового терминала - 3,1 тыс. пассажиров в час. Общая площадь здания - 58 тыс. кв. м, залов ожидания - 5 тыс. кв. м, коммерческих объектов - 4 тыс. кв. м.

«Международный аэропорт «Донецк» имени С.С. Прокофьева» является одним из крупнейших авиатранспортных предприятий Украины. По уровню пассажиропотока авиапредприятие входит в пятерку ведущих аэропортов страны. Аэропорт обслуживает регулярные и чартерные рейсы, которые связывают Донецкий регион с транспортными узлами Украины, России, Западной и Восточной Европы.

В аэропорту базируются авиакомпании "Донбассаэро", "КАБИ", "ИСД-авиа", "СКМ-Аруба", "Челендж Аэро".

КП "Международный аэропорт "Донецк" в 2011 году принял и отправил 829,3 тыс. пассажиров - на 35,5% больше, чем годом ранее. По итогам 2012 года планируется увеличить пассажиропоток на 44,7% по сравнению с 2011 годом - до 1,2 млн человек.