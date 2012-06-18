Мининфраструктуры разработает новый закон об автотранспорте на европейской основе

11:44, 18 июня 2012
Транспорт/Связь
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Министерство инфраструктуры Украины создаст рабочую группу для разработки нового закона об автомобильном транспорте, который бы соответствовал законодательству Европейского Союза по регулированию в сфере автомобильного транспорта.

Как говорится в сообщении Мининфраструктуры, рабочая группа включит в свой состав представителей всех заинтересованных ведомств и учреждений, а также профсоюзных и профильных общественных организаций, а также соберет и обработает их предложения и замечания.

Предложения от заинтересованных структур относительно возможной структуры законопроекта и его содержания в виде сравнительной таблицы, непосредственно самого законопроекта, а также пояснительной записки к предложенным изменениям будут приниматься до 22 июня 2012 года.

Первое заседание рабочей группы пройдет после обработки поступивших предложений.

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