Ж/д за 5 месяцев сократили грузоперевозки во внутреннем сообщении на 4,8% - до 94 млн т

Железные дороги Украины в январе-мае 2012 года сократили грузовые перевозки во внутреннем сообщении на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года — до 94 млн тонн.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), уменьшение железнодорожных грузовых перевозок во внутреннем сообщении произошло, в частности, за счет снижения перевозок черных металлов, химических и минеральных удобрений, минеральных стройматериалов, лома черных металлов, зерна и продуктов помола.

Напомним, по данным Госстата, железные дороги Украины в январе-мае 2012 года перевезли 185,7 млн тонн грузов — на 0,1% меньше, чем в январе-мае 2011 года.

На железнодорожном транспорте в январе-мае 2012 года отправка зерна и продуктов помола увеличилась в 2,1 раза, строительных материалов - на 7,7%, кокса - на 4,5%.

В то же время, отправка железной и марганцевой руды снизилась на 1,7%, каменного угля — на 3,1%, химических и минеральных удобрений — на 3,4%, черных металлов - на 5,1%, цемента - на 5,4%, лесных грузов — на 20%, лома черных металлов — на 23,8%, нефти и нефтепродуктов - на 28,6%.

Справка УНИАН. Инвентарный парк наиболее востребованного подвижного состава - полувагонов "Укрзализныци" составляет 58,2 тыс. полувагонов. Кроме того 32 тыс. полувагонов принадлежат отечественным предприятиям.

По данным Госстата, в январе-мае 2012 года предприятиями транспорта Украины перевезено 318,3 млн тонн грузов – на 3,8% меньше, чем в январе-мае 2011 года. Железные дороги Украины в январе-мае 2012 года перевезли 185,7 млн тонн грузов — на 0,1% меньше, чем в январе-мае 2011 года.