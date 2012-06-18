За период Евро-2012 львовский аэропорт обслужил свыше 600 рейсов

Международный аэропорт «Львов» имени Данила Галицкого за время проведения Євро-2012 обслужил свыше 600 международных и внутренних рейсов.

Большинство чартерных и дополнительных рейсов прибыли из стран-участниц матчей (Германия, Дания, Португалия), а также из Польши, Чехии, Австрии, сообщила УНИАН менеджер по маркетингу аэропорта Галина Винарчик.

По ее словам, количество пассажиров, которые были обслужены в период с 7 по 17 июня, составляет около 40 тыс.

«За период проведения чемпионата аэродром аэропорта принял 8 пассажирских судов класса «D» (Аэробус 310, Боинг 767) с футбольными болельщиками. Благодаря согласованной работе между службами аэропорта, пограничного и таможенного контроля, обслуживание пассажиров происходило согласно плану и без задержек», - отметила Г.Винарчик.