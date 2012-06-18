Ж/д за 5 месяцев увеличили импортные грузовые перевозки на 19%, экспортные — на 11%

Железные дороги Украины в январе-мае 2012 года увеличили импортные грузовые перевозки на 19,2% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года — до 14,23 млн тонн.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), рост импортных перевозок стал возможен, в частности, за счет увеличения перевозок каменного угля, нефти и нефтепродуктов, руды железной и марганцевой, кокса, минеральных стройматериалов, цемента и соли.

Кроме того, объем железнодорожных грузовых перевозок на экспорт увеличился на 10,9% - 56,752 млн тонн, что было достигнуто, в частности, за счет экспорта руды железной, марганцевой, руды цветной, серной сырья, химических и минеральных удобрений, зерна и продуктов помола, кокса, лома черных металлов и минеральных строительных материалов.

В то же время, по итогам января-мая 2012 г. объем транзитных грузовых железнодорожных перевозок сократился на 17,9% - до 19,572 млн тонн.

Напомним, железные дороги Украины в январе-мае 2012 года сократили грузовые перевозки во внутреннем сообщении на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года — до 94 млн тонн.

Справка УНИАН. Инвентарный парк наиболее востребованного подвижного состава - полувагонов "Укрзализныци" составляет 58,2 тыс. полувагонов. Кроме того 32 тыс. полувагонов принадлежат отечественным предприятиям.

По данным Госстата, в январе-мае 2012 года предприятиями транспорта Украины перевезено 318,3 млн тонн грузов – на 3,8% меньше, чем в январе-мае 2011 года. Железные дороги Украины в январе-мае 2012 года перевезли 185,7 млн тонн грузов — на 0,1% меньше, чем в январе-мае 2011 года.