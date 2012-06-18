На матчи Евро-2012 19 июня в продаже остаются более 11,4 тыс. железнодорожных билетов

В направлении Киева и Донецка, где 19 июня пройдут матчи чемпионата Европы по футболу Евро-2012 Швеция-Франция и Украина-Англия, в продаже по состоянию на утро 18 июня остается около 11,4 тыс. железнодорожных билетов.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), всего железными дорогами Украины было предложено более 46,8 тыс. мест.

В частности, в Донецк в канун и в день матча Украина-Англия в целом пассажирам в поездах предложено 13,616 тыс. мест, из которых по состоянию на 11.30 18 июня были свободны 2,776 тыс. мест.

На «Украинский экспресс» производства Hyundai Rotem Киев-Донецк, который накануне матча отправляется из Киева в 16.30, на сегодня свободно 232 места, на утренний рейс «Украинского экспресса», который отравляется из Киева в Донецк в 06.05, выкуплены все билеты.

В направлении Киева, где 19 июня играют Швеция и Франция, железные дороги предложили 33,248 тыс. мест, из них по состоянию на 11.30 18 июня свободны — 8,677 тыс.

На «Украинские экспрессы» производства Hyundai Rotem, которые прибывают в Киев из Донецка, Львова и Харькова, в свободной продаже остаются 1 517 мест.